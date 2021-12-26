/668458/مانشستر-سيتي-ينهي-الشوط-الأول-برباعية-نظيفة-أمام-ليستر

انتهت أحداث الشوط الأول بين مانشستر سيتي وليستر سيتي، بنتيجة أربعة أهداف دون رد لصالح مانشستر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

افتتح البلجيكي كيفين دي بروين لاعب خط وسط ماشستر سيتي سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، من خلال تمريرة من فيرناندينو قابلها كيفين دي بروين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

وسجل الدولي الجزائري رياض محرز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الرابعة عشر من عمر المباراة، من خلال نقطة الجزاء.

وسجل إلكاي جوندوجان الهدف الثالث في الدقيقة الواحد والعشرون من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من جواو كانسيلو من جهة اليمين أبعدها كاسبر شمايكل فتابعها إيلكاي جوندوجان يتسدبدة سكنت يمين المرمى.

وأكد رحيم ستيرلينج بالهدف الرابع في الدقيقة الرابعة والعشرين من عمر المباراة، من خلال منطقة الجزاء تحصل عليها ستيرلينج بعد عرقلته من قبل مدافع ليستر.

تشكيل مانشستر سيتي في المباراة:

حراسة المرمى: إيديرسون .

خط الدفاع: جاوو كانسيلو – روبن دياز – لابورت – زينشينكو .

خط الوسط: فيرناندينيو – كيفين دي بروين – جاندوجان .

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا – رياض محرز – رحيم ستيرلينج .

أما فريق ليستر سيتي يدخل المباراة من أجل العودة لطريق الإنتصارات من جديد.

ويمتلك ليستر سيتي من النقاط 22 نقطة ويتواجد في المركز التاسع.

تشكيل ليستر سيتي في المباراة:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل .

خط الدفاع: أولبرايتون – أمارتي – فيسترجارد – توماس .

خط الوسط: أيوزي بيريز – تيليمانس – دوسبري هال .

خط الهجوم: لوكمان – ماديسون – إيهيناتشو .

ويتصدر مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة، ويبتعد بفارق 3 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني.