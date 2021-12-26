رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان يتحدث لـ دوت الخليج عن مناقشات أزمة حملة الماجستير والدكتوراه«فيديو»

/668460/رئيس-لجنة-القوى-العاملة-بالبرلمان-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-مناقشات-أزمة-حملة-الماجستير-والدكتوراهفيديو

قال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار حضراجتماع اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء وأفاد أن اللجنة انتهت من أعمالها وقامت بارسال تقرير التوصيات لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

دوت الخليج

وأضاف عبدالفضيل، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن الأحد المقبل سيكون أمامانا تقرير عن ما توصلت له اللجنة من توصيات حتي نستطيع معرفة كيفية الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه.

وشهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشة 17 طلب إحاطة بشأن " تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه " والمقدمة من النواب: باسم حجازي، ميرفت عازر، نبيل عسكر، علاء خير الله، محمد عزت، ضياء الدين داود، محمد سعد الصمودي، هاني مصطفى خضر، هناء فاروق، على أحمد على، ثروت سويلم، حاتم أحمد عبدالعزيز، محمود نجيب مشعل، الحسيني عيسى، هناء سرور، كريم طلعت السادات، رحاب موسى.

وسادت حالة من الغضب بين النواب بسبب تأخر وزارة التعليم العالى فى الرد على لجنة القوى العاملة ببيانات عن عدد الحاصلين على الدكتوراة والماجستير، وقررت اللجنة امهال وزارة التعليم العالى أسبوع للرد على اللجنة بكافة البيانات المطلوبة بحضور مسؤولى التعليم العالى والمالية .

جاء ذلك أثناء مناقشة عدد ١٧ طلب احاطة بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجيستير والدكتوراه، بلجنة القوى العاملة برئاسة عادل عبد الفضيل .

عادل عبد الفضيل: لا نستطيع أخذ قرار ونحن لا نملك بيانات عن عدد الخريجين

وقال النالب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة، أن ليس من المقبول حجب بيانات عن لجنة القوى العاملة، وأكد أنه سوف يتم كتابة مذكرة بما حدث من عدم رد الوزير على اللجنة، ونحن بنطلب بيانات واضحة، فليس من المعقول أننا نطلب بيانات ولا تأتى إلينا .

وقال عبد الفضيل ، أننا لا نستطيع أخذ قرار ونحن لا نملك بيانات عن عدد الخريجين وعدد الحاصلين على الدكتوراه ، ونحتاج لأن نرى بيانات وننتظر رد الوزارة يوم الأحد القادم ٢ يناير بموافتنا بما انتهت إليه اللجنة وما تقدمت به من تقارير لرئيس مجلس الوزراء، على أن نعقد اجتماع فى موعد لاحق لاتخاذ القرار المناسب .