/668463/ندوة-تثقيفية-عن-مبادئ-التسويق-والتوصيل-الفعال-لإنجازات-حياة-كريمة-بالبحيرة

شهدت اليوم الدكتور نهال بلبع نائب المحافظ أولى الندوات التثقيفية بعنوان "مبادئ التسويق والتوصيل الفعال لإنجازات حياة كريمة" والتى ألقاها الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام سابقاً بمجمع دمنهور الثقافي بحضور وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، ومنسقي المبادرة ومسئولي المكتب الاعلامي والمركز الصحفي بالمحافظة ومسئولي الصفحات الرسمية للوحدات المحلية والقروية وعدداً من مسئولي صفحات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجمعيات الشريكة والمتطوعين من شباب الجامعة أصدقاء المبادرة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

حيث أستعرضت نائب المحافظ أعمال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي شهدت نجاح كبير بـ ٨ قرى بنطاق ٣ مراكز بالمحافظة، تضمنت تنفيذ ١١٠ مشروعاً في مختلف القطاعات بتكلفة تتجاوز ٣٨٥ مليون جنية .

ندوة تثقيفية عن مبادئ التسويق والتوصيل الفعال لإنجازات «حياة كريمة» بالبحيرة

مشيرةً إلى أنه جاري تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير الريف المصري بـ ٦ مراكز مستهدف تنفيذ أكثر من ٨٠٠٠ مشروع بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنية لخدمة ٣.٥ مليون مواطن بحراوي .

أضافت إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة التوسع فى التوعية من خلال الندوات ومن المقرر عقد ندوة أخرى عن أهم التحديات التي تواجه الدولة في الوقت الراهن حروب الجيل الرابع يوم الأحد القادم ٢ يناير ٢٠٢٢ .

ندوة تثقيفية عن مبادئ التسويق والتوصيل الفعال لإنجازات «حياة كريمة» بالبحيرة

هذا وقد أكد الدكتور سامي عبد العزيز، على أهمية الحملات الإعلامية والتسويقية للوصول إلى كافة الشرائح والفئات لتحقيق رسالتها بنجاح وبشكل واضح .

مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من الندوة هو العمل عى زيادة قدرات القائمين على المبادرة، لتحقيق التواصل الفعال مع الرأي العام بالبحيرة ليكون على دراية كاملة بما ما يحدث على أرضه من إنجازات تحت شعار أكبر مبادرة وفاعلية خلال القرن الحالي وهى مبادرة "حياة كريمة" .

ندوة تثقيفية عن مبادئ التسويق والتوصيل الفعال لإنجازات «حياة كريمة» بالبحيرة

مؤكداً على ضرورة التعاون بين كافة القيادات والأجهزة المحلية بدءً من منسقي حياة كريمة لتوضيح أبعاد وعوائد ومزايا المبادرة للرأي العام وذلك تحت شعار "كنا فين وبقينا فين" .

كما أشار إلى أهمية المجتمعات المدنية والمستوى التعليمي للقضاء على كافة التحديات التي تواجه المبادرة الرئاسية مع التأكيد على الإلمام بإحتياجات المواطنين والقضايا التي تشغلهم للعمل على حلها.