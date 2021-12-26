/668465/الشرطة-البريطانية-تتعامل-مع-رجل-حاول-اقتحام-قصر-الملكة-إليزابيث

أوقفت الشرطة البريطانية رجلًا حاول اقتحام أراضي قصر وندسور، حيث كانت الملكة إليزابيث الثانية تقضي عيد الميلاد، حاملًا ما وصفته بأنه قوس ونشاب، وذلك وفق ما نشرت وسائل إعلام عربية.

دوت الخليج وأصدرت شرطة المنطقة في بيانا في ساعة متأخرة من مساء السبت أن "التحقيق جار في هذا الحادث بالتعاون مع زملاء من شرطة العاصمة"، مضيفة أنها رصدت الشاب المتسلل البالغ 19 عاما في الساعة 8:30 بتوقيت غرينيتش صباح يوم عيد الميلاد.

وأقفت الشرطة الرجل للاشتباه في إقدامه على التسلل إلى موقع محمي وحياز سلاح جوهري، حيث أوضحت صحيفة "صنداي ميرور" أن المسؤولين عن كاميرات المراقبة رصدوا رجلا يحمل ما بدا أنه قوس ونشاب، فيما أشارت صحيفة "مايل أون صنداي" إلى أن الرجل استخدم سلما من حبال لتسلق السور. وأكدت الشرطة أن "الإجراءات الأمنية اتخذت بعد لحظات من دخول الرجل الأرض المحيطة بالقصر"، مشددة على أنه "لم يدخل أي مبنى". ومنذ بداية الجائحة، أقامت الملكة إليزابيث الثانية في قصر وندسور بالقرب من لندن، حيث أمضت فترات الحجر المتتالية، وأمضت الملكة يوما هادئا بعيد الميلاد في القصر الواقع غرب لندن