/668468/وزير-الخارجية-يؤكد-حرص-مصر-على-تطوير-علاقاتها-مع-الدول-الإفريقية

عقد الدكتور سامح شكري وزير الخارجية، اجتماعا بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة ، وذلك للجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية اليوم الأحد 26 ديسمبر 2021، والتي يتم عقدها برئاسة وزارة الخارجية ومشاركة الوزارات المختلفة وعدد من الهيئات الحكومية، فضلا عن حضور ممثلين من القطاع الخاص.

وزير الخارجية يفتتح اجتماع اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية

وأكد الوزير سامح شكري خلال الاجتماع على التوجه الثابت للدولة المصرية بإعطاء الأولوية السياسية لتحريك وتطوير العلاقات المصرية مع الدول الأفريقية، وذلك على ضوء الارتباط التاريخي والمصالح الاستراتيجية المشتركة التي تربط مصر بدول القارة ، ضمن الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركةبين البلاد، وذلك وفقًا لما صرح به السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.

وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على تطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية

وشدد الدكتور سامح شكري على أهمية ترتيب الجهود الوطنية وتطويرها في ضوء الاستمرار في التحرك النشط على الساحة الأفريقية والارتقاء بالعلاقات الثنائية مع دول وأقاليم القارة على اختلافها في كافة المجالات التي تأتي ضمن الأولوية المشتركة للجانبين، لافتا إلى إعطاء وزارة الخارجية، من خلال بعثاتها الدبلوماسية بالخارج، الأولوية الواجبة للشركات الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص المصرية لتيسير نفاذها إلى أسواق الدول الأفريقية، وكذلك الارتقاء بمعدلات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع دول القارة.

كما أضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أكد على التزام مصر بمواصلة أنشطة تدريب وبناء قدرات الكوادر الأفريقية جميع المجالات وذلك ضمن التكامل والأخوة و التضامن المنشود.