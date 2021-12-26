/668473/الليثي-وأمينة-يحتفلان-بليلة-رأس-السنة-مع-أسما-إبراهيم-خلال-حبر-سري

يستعد كل من المطرب الشعبي محمود الليثي والمطربة أمينة، للاحتفال بليلة رأس السنة بطريقة مختلفة، وذلك من خلال حلولهم ضيوف على برنامج «حبر سري» الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم يومي الخميس والجمعة عبر قناة القاهرة والناس، في تمام 11 مساءً.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حلقة محمود الليثي وأمينة مع اسما إبراهيم

ويقدم الليثي وأمينة معا مجموعة من أغنياتهم الشعبية المميزة، التي لاقت استحسانا من الجمهور، كما من المقرر أن يصرحا ببعض أسرارهم المهنية والشخصية.

وخلال الحلقه يتحدث الليثي للمرة الأولى عن ازمة منع اغاني المهرجانات ، كما تتحدث أمينه للمرة الأولي عن أبنائها.

تصريحات جريئة لفيفي عبده خلال برنامج حبر سري

هذا وفجرت الراقصة الإستعراضية فيفي عبدة، مجموعة تصريحات جريئة خلال لقائها مع الإعلامية أسماء إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، والذي كشف من خلالها عن إيمانها الشديد بالحسد، والأزمات التي تعرضت له بسببه.

وقالت فيفي عبده خلال البرنامج: “أنا مؤمنة أنى بتحسد بسرعة وبداياتي مع الحسد لازم أبقى لمساه وبعمل شغلي عادي، أنا بتضرب عين عشان نغشة شويه وممكن يجي للواحد هُسهُس بسبب الحسد”.

وأضافت: “أنا مش بروح لدجالين وممكن الواحد يتغلب على كل حاجة مضيقاه بالقرآن والصلاة وأنا وولادي مش بنحب حاجات الدجل دي خالص”.

كما تحدثت فيفي عبده خلال اللقاء عن أسرار حياتها، وتكشف أصعب المواقف التي مرت بها في حياتها، وكيف تخطت هذه الأزمة، كما تتحدث عن أزمتها مع السحر، وغيرها من الأمور الهامة التي تناقشها في هذه الحلقة، فضلا عن أعمالها خلال الفترة المقبلة.

برنامج حبر سري

يذكر أن برنامج حبر سري يذاع يومي الخميس والجمعة على القاهرة والناس في الحادية عشرة مساء، تحت شعار «هتشوف النجوم في عز الضهر» ويستضيف في حلقاته المقبلة عددًا من الفنانين من بينهم أصالة وحسن الرداد وأحمد فهمي ونيكول سابا.