/668474/كلية-التربية-الرياضية-تختم-معسكراتها-الخدمية-في-سوهاج

اختتمت كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، فعاليات معسكر القوافل الرياضية لخدمة المجتمع، بمشاركة الأفواج الثلاثة من طلاب الفرقة الأولى، والذي استمر في الفترة من ١٢ نوفمبر حتي ٢٤ ديسمبر الجاري.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، أن المعسكر نُفذ لخدمة قري ومراكز المحافظة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيداً بمجهود الطلاب في تقديم المساعدة وخدمة المجتمع، ومؤكداََ على أهمية تلك المعسكرات لاكتساب المهارات وثقل وتكوين الشخصية، بالإضافة إلى تعزيز قيم حب العمل التطوعي ومساعدة الآخرين.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المعسكر الطلابي شارك فيه ٤٩٠ متدرب من الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية، حيث تم تقسيم طلاب المعسكر إلى ثلاث أفواج، ونفذ المعسكر كل يوم جمعة خلال الفترة المحددة للمعسكر وكانت مدة كل فوج ثلاثة أيام، موضحاً أن الفوج الأول للمعسكر تم تنفيذه يومي ١٢و١٩ نوفمبر، والفوج الثاني تم تنفيذه يومي ٢٦ نوفمبر و٣ ديسمبر، أما الفوج الثالث تم تنفيذه يومي ١٠ و١٧ ديسمبر، إلى جانب يوم ٢٤ ديسمبر الذي تم تنفيذه بمشاركة جميع الأفواج الثلاثة.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد الكلية، أنه فعاليات الختام بدأت صباحاً بطابور تمام المعسكر على أرض ملاعب الجامعة بالمدينة الجامعية للطالبات، بمشاركة جميع الأفواج الثلاثة، للقيام بأعمال الخدمة العامة والتشجير بالحرم الجامعي القديم والجديد، حيث تم تقسيم المعسكر إلى أربعة مجموعات، الأولى بالمدينة الجامعية، والثانية بمدخل الجامعة الجديدة، والثالثة لملاعب الكلية والمدرجات، والمجموعة الرابعة بالمبني الإداري للكلية بالجامعة الجديدة.

جامعة سوهاج تختتم معسكراتها الخدمية

وأشار الدكتور ممدوح محمد السيد المشرف على وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المعسكر، إلى أن تنظيم المعسكر يأتي إيماناََ بأهمية ودور الكلية في حث طلابها على تقديم المساعدة ومد يد العون لخدمة المجتمع الخارجي، لافتاً إلى أن فعاليات المعسكر تم تنفيذها بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الشباب والرياضة .

وأوضح الدكتور يحيي ثابت المدير التنفيذي للمعسكر، أن معسكر القوافل الرياضية لطلاب الفرقة الأولى يأتي تحت شعار "حياة كريمة"، حيث اتجهت تلك القوافل لخدمة عدد من القري والمراكز داخل المحافظة خلال فترة المعسكر منها، قريه مزاتا بجرجا، قرية السماكين بالمنشاه، قرية السمارنه بالمراغة، وقرية برديس بالبلينا، وغير ذلك من أعمال الخدمة العامة التي نفذها المعسكر بالحرم الجامعي الجديد والقديم، مشيرًا إلى أن حفل ختام المعسكر سيقام يوم الثلاثاء القادم الموافق ٢٨ ديسمبر في تمام الساعة الثالثة عصراً بقاعة الاحتفالات الكبري بمقر الجامعة القديمة.