/668476/عالم-أمريكي-يحذر-عدد-المصابين-بمتحور-أوميكرون-سيواصل-الارتفاع

قال أنتوني فاوتشي، العالم الأمريكي البارز، مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية، إن حالات الإصابة بالمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" ستستمر في التزايد.

دوت الخليج

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام عربية، إن فاوتشي قال خلال ظهوره في قناة "إي بي سي الأميركية"، إن حالات المصابين بكورونا ستستمر على الأرجح في الارتفاع، وذلك نظرًا لأن متغير أوميكرون ينتشر بسرعة في أنحاء البلاد.

وأضاف: "كل يوم ترتفع الحالات أكثر وأكثر.. كان المعدل الأسبوع الأخير نحو 150 ألفا، ومن المرجح أن يرتفع كثيرا".

ثم عاد ليؤكد أنه "على الرغم من أن الدراسات الحالية تظهر أن أوميكرون أقل حدة وشدة، إلا أننا لا يجب أن نشعر بالرضا في هذا الصدد". وأوضح مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية قائلا: "نحن قلقون بشكل خاص بشأن الأشخاص غير المطعمين.. هؤلاء هم الأكثر عرضة للخطر".

جو بايدن: الأوضاع تثير القلق حيال أوميكرون

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الأوضاع تثير القلق حيال أوميكرون، لكنّه شدد على ضرورة "عدم الهلع"، مؤكدا أن الأوضاع حاليا مغايرة لما كانت عليه في مارس 2020.

وأضاف: "هناك 200 مليون شخص تلقوا كامل اللقاح بالكامل. نحن جاهزون، وأكثر إلماما. علينا فقط أن نبقي على تركيزنا".