/668480/محمد-عبد-الشافي-وأوباما-يشاركان-في-تدريبات-الزمالك-بعد-شفائهما

شارك محمد عبد الشافي ويوسف أوباما ثنائي الزمالك، في مران الفريق اليوم بعد عودتهما من الإصابة التي عانوا منها.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشارك اللاعبين في تقسيمة قوية بين اللاعبين أقامها المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي يسعى إلى جاهزية جميع اللاعبين خلال الفترة القادمة.

الزمالك يمنح 8 لاعبين راحة من التدريبات الجماعية

منح باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك الراحه 8 لاعبين من التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأحد.

فيما خاض كل من، مصطفى فتحي وأشرف بن شرقي وإسلام جابر ومحمد عبد الغني وأحمد سيد “زيزو” وأحمد فتوح ومحمود عبد العزيز وإمام عاشور لتدريبات تأهيلية واستشفائية في صالة الجيمانزيوم بعدما شاركوا في مباراة غزل المحلة أمس بالدوري.

خاض لاعبو الزمالك البدلاء والمستبعدين من لقاء غزل المحلة أمس، تدريبات واستعدادات خاصة بناء على طلب كارتيرون.

وخاض اللاعبين الذين لم يشاركوا بالأمس، تدريبات بدنية شاقة بجانب بعض التدريبات الخططية التي حفظها كارتيرون لتنفيذها خلال الفترة القادمة، خلال لقائات الدوري بعد عودته أو مباريات كأس الرابطة.

وأضاف: "مدرب منتخب مصر له حرية إختيار اللاعبين، وأري أن إستبعاد طارق حامد سيكون له أفضلية للتركيز مع الزمالك خلال الفترة المقبلة بنسبة 100%”.

وأكمل: “ أشرف بنشرقي في مستواه المعهود، اللاعب كان يشعر أنه قادر على التسجيل وهو ما تحقق، بن شرقي استعاد مستواه”.

وقدم الزمالك مباراة مميزه هجومياً واستطاع أن يسجل هدفين في شباك غزل المحلة خلال الشوط الأول، بجانب تهديده مرمى زعيم الفلاحين في أكثر من كرة وكان من الممكن زيادة النتيجة.

وفي الجانب الأخير لم يشكل غزل المحلة أي خطورة على مرمى القلعة البيضاء، في غياب تام لمهاجمي الفريق الذي لم يظهروا .

وأحرز مصطفى فتحي الهدف الأول في الدقيقة 35 بعد رأسية من محمود علاء ترتد له ليسكنها الشباك.

هدف مصطفى فتحي في شباك غزل المحلة#الزمالك_المحله pic.twitter.com/1A0b4nVy9D — منبر الزمالك (فيديو) (@mnbrzamalekvid) December 25, 2021

ثم عزز بن شرقي بعدها بدقيقة بالهدف الثاني بعدما سدد مصطفى فتحي الكرة في العرضة لترد إلى النجم المغربي ليسكنها الشباك.

هدف بن شرقي في غزل المحلهpic.twitter.com/pNzfBXLFo7 — Zamalek Stats (@Zamalek_Stats) December 25, 2021

وفي الشوط الثاني لم يختلف الوضع كثيراً وأستمر الزمالك في الضغط على غزل المحلة، ودخل كلاً من محمد أوناجم ورزاق سيسيه ومحمد أشرف روقا مع بداية الشوط.

وأحرز أوناجم الهدف الثالث في الدقيقة 71، بعد مروره بشكل مميز بطريقة رائعة ليسكنها في الأخير على يمين حارس غزل المحلة.

وبعدها بدقيقة سجل بن شرقي الهدف الرابع بطريقة مميزة، بعد انفراده بالحارس ليضع الكرة بشكل جمالي على يساره.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 19 متصدراً جدول ترتيب الدوري، بينما ظل غزل المحلة في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.