/668482/تشكيل-مباراة-تشيلسي-وأستون-فيلا-محمود-تريزيجيه-على-دكة-البدلاء

يلتقي تشيلسي مع أستون فيلا، بعد لحظات في السابعة والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ويأتي لقاء تشيلسي أمام أستون فيلا كأول مباراة للفريقين في مباريات البوكسينج داي، بالدوري الإنجليزي الممتاز. تشكيل تشيلسي أمام أستون فيلا: حراسة المرمى: إدوارد ميندي خط الدفاع: روديجر – تيجو سيفا - تشالوبه خط الوسط: ألونسو - جورجينيو - كانتي - جيمس خط الهجوم: أودوي - ماونت – بوليسيتش تشكيل أستون فيلا أمام تشيلسي: حراسة المرمى: مارتينيز خط الدفاع: تارجت - مينجز - كونسا - كاش خط الوسط: رامزي - لويز - ساسون خط الهجوم: إنجز - واتكينز - بوينديا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشكيل مباراة تشيلسي وأستون فيلا.. محمود تريزيجيه على دكة البدلاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.