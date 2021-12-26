/668483/خارجية-النواب-توصي-بتشكيل-لجنة-لمعرفة-مستجدات-إنشاء-مكاتب-تصديقات-الخارجية-بالمحافظات

وجهت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم دوريش، بتشكيل لجنة مصغرة من قبل أعضاء اللجنة للتواصل والمتابعة بشكل مستمر مع وزارة الخارجية، وذلك لمعرفة مستجدات ما تمت من حلول جذرية لإنهاء معاناة ومشكلات المواطنين مع مكاتب التصديقات والعمل معا - أى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ووزارة الخارجية - إلى حلول واقعية لإنهاء معاناة المواطنين مع مكاتب التصديقات.

دوت الخليج يرصد تفاصيل خارجية النواب اليوم

انشاء مكاتب تصديق للخارجية بالمحافظات

هذا وناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق الخولي،عضو اللجنة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "معاناة المواطنين مع مكاتب تصديقات الخارجية". وأوضح النائب طارق الخولي، أنه تناول إشكالية إنشاء مكاتب تصديقات للخارجية بالمحافظات منذ 6 سنوات فى اللجنة، لافتا إلى أن وزارة الخارجية طلبت تحديد المقرارات المالية المتعلقة بالقدرة على إنشاء مكاتب التصيدقات اللازمة بالمحافظات، مضيفا” أن اللجنة لم ترد طلبا متعلق بزيادة المقررات ومنها التوسع فى انشاء المكاتب”.

وأكد الخولي، أن هناك معاناة حقيقة لأهالي الصعيد ممثلة فى السفر لمسافات طويلة وأحيانا يضطرون للمبيت، مضيفا” قد يجد الموظف المسئول أو لا”، مشيرا إلى أن النواب تمكنوا من إيجاد أماكن لإنشاء مكاتب التصديقات، وأن المحافظات وفرت الاحتياجات اللوجيستية لهذه المكاتب.

وتابع عضو خارجية النواب عن التنسيقية،أن وزارة الخارجية لديها تحفظ على ندب موظفين من أماكن آخري لتولي موظفيها مسئولية الآمر، مما يدخلنا فى ضيلمة بيروقراطية بعد اربع سنوات من المناقشات.

وطالب الخولي لجنة العلاقات الخارجية ، بوضع تصور وخطة عمل لانشاء مكاتب تصديقات فى محافظات الجمهورية، إضافة إلى موافاتها من وزارة الخارجية بأخر ما تم فى مكاتب التصديقات حول الجمهورية، وما هو المستهدف انشائه خلال العام المالي الحالي، والخطة الزمنية بشكل موضوعي.

وثمن النائب طارق الخولي، تواجد الرئيس السيسي فى صعيد مصر من خلال الافتتاحات التنموية الشاملة والذي يعبر عن إرادة القيادة السياسية لدعم أهالي الصعيد، بعد معاناة من التهميش لسنوات، مشددا على ضرورة استخدام نفس المستوي فى التعامل والاهتمام بقضية إنشاء مكاتب تصديقات للخارجية بالصعيد مما يخفف معناة الأهالي من السفر لمسافات طويلة.

وأشار النائب طارق الخولي، إلى أنه بدأ مناقشة إشكالية إنشاء مكاتب التصديقات بطلب إحاطة، مضيفا” لن أتوقف عن استخدام الأدوات الرقابية، مؤكدا سأصعد أدوات رقابية آخري إذا لم يتم حل هذه المسألة بشكل حاسم وإنهائها جذريا.