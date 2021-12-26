العراق تكشف سر حقيقة تسجيل إصابات بـ"أوميكرون"

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كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، حقيقة تقارير إعلامية تفيد بتسجيل إصابات بمتحور أوميكرون في البلاد.

دوت الخليج أعلنت وزراة الصحة العراقية، اليوم الأحد، حقيقة التقارير الإعلامية التي تداولة بشأن تسجيل إصابات بمتحور أوميكرون في البلاد.

المتحدث باسم وزراة الصحة في العراق، سيف البدر، قال في بيان نقلته وسائل إعلام عربية: "أنفي بشكل رسمي وقاطع كل المعلومات التي تنتشر بسرعة، ويتم تداولها إعلامياً، عن ظهور إصابات بسلالة أوميكرون".

وأشار البدر أن العراق لم تسجل حتى اللحظة أية إصابات مؤكدة بالمتحور الجديد في بغداد وباقي المحافظات العراقية. وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل تماثل 335 حالة للشفاء، و 8 وفيات بالفيروس.