/668484/العراق-تكشف-سر-حقيقة-تسجيل-إصابات-بـأوميكرون
كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، حقيقة تقارير إعلامية تفيد بتسجيل إصابات بمتحور أوميكرون في البلاد.
دوت الخليج أعلنت وزراة الصحة العراقية، اليوم الأحد، حقيقة التقارير الإعلامية التي تداولة بشأن تسجيل إصابات بمتحور أوميكرون في البلاد.
المتحدث باسم وزراة الصحة في العراق، سيف البدر، قال في بيان نقلته وسائل إعلام عربية: "أنفي بشكل رسمي وقاطع كل المعلومات التي تنتشر بسرعة، ويتم تداولها إعلامياً، عن ظهور إصابات بسلالة أوميكرون".
وأشار البدر أن العراق لم تسجل حتى اللحظة أية إصابات مؤكدة بالمتحور الجديد في بغداد وباقي المحافظات العراقية. وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل تماثل 335 حالة للشفاء، و 8 وفيات بالفيروس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق تكشف سر حقيقة تسجيل إصابات بـ"أوميكرون" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.