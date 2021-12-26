محافظ الأقصر يبحث مع سفير الهند العلاقات المشتركة بالمجالات الثقافية

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مع سفير جمهورية الهند بالقاهرة إيجت جوبتيه، خلال زيارته للأقصر، العلاقات المشتركة بين البلدين فى المجالات الثقافية والحضارية والتنمية الاقتصادية.





وقال ألهم - خلال اللقاء الذى عُقد اليوم الأحد - إن الهند دولة ذات طابع حضارى عريق وإن السائح الهندى من عشاق السياحة الثقافية، لافتًا إلى أن الأقصر تشهد حالة رواج سياحى منذ بدء الموسم السياحى وما تبعه من أحداث وفعاليات كان أبرزها إعادة إحياء طريق الكباش بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

واستعرض مقومات وإمكانيات المحافظة وإبراز المشروعات التنموية بها، معربًا عن أمله فى زيادة التعاون بين الجانبين فى مجالات السياحة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتدريب والتعليم.

ومن جهته، أعرب السفير الهندى عن سعادته بزيارة الأقصر والتعرف على تاريخها وحضارتها، مؤكدًا رغبته الشديدة فى زيارة المناطق السياحية والأثرية والتعرف على العادات والتقاليد خاصة أن مصر والهند تتمتعان بحضارات عظيمة وبهما تنوع ثقافى وبينهما جسور تواصل وعلاقات تاريخية.