وقال ألهم - خلال اللقاء الذى عُقد اليوم الأحد - إن الهند دولة ذات طابع حضارى عريق وإن السائح الهندى من عشاق السياحة الثقافية، لافتًا إلى أن الأقصر تشهد حالة رواج سياحى منذ بدء الموسم السياحى وما تبعه من أحداث وفعاليات كان أبرزها إعادة إحياء طريق الكباش بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.
واستعرض مقومات وإمكانيات المحافظة وإبراز المشروعات التنموية بها، معربًا عن أمله فى زيادة التعاون بين الجانبين فى مجالات السياحة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتدريب والتعليم.
ومن جهته، أعرب السفير الهندى عن سعادته بزيارة الأقصر والتعرف على تاريخها وحضارتها، مؤكدًا رغبته الشديدة فى زيارة المناطق السياحية والأثرية والتعرف على العادات والتقاليد خاصة أن مصر والهند تتمتعان بحضارات عظيمة وبهما تنوع ثقافى وبينهما جسور تواصل وعلاقات تاريخية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الأقصر يبحث مع سفير الهند العلاقات المشتركة بالمجالات الثقافية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.