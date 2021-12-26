الصحة: افتتاح 20 عيادة تخصصية للمرأة الآمنة الشهر المقبل (صور)

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه من المقرر افتتاح 20 عيادة تخصصية للمرأة الآمنة، كمرحلة أولى خلال الشهر المقبل، ثم التوسع فى تقديم الخدمة بجميع محافظات الجمهورية تباعًا، فى ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأوضح الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أنه تم تدريب الفرق الطبية التى ستعمل بالمرحلة الأولى لـ "عيادات المرأة الآمنة" على تقديم خدمات الدعم الصحى والنفسى، والإسعافات الأولية للسيدات اللاتى يتعرضن للعنف بمختلف أشكاله، بالإضافة إلى تدريب الفرق على تقديم التوعية والمشورة الصحية والاجتماعية للسيدات وتعريفهن بأساليب حماية أنفسهن من التعرض للعنف.
وأضاف الدكتور وائل عبدالرازق، أن الفرق التى تم تدريبها ستقوم بنقل تلك التدريبات للعاملين بمنشآت الرعاية الصحية الأساسية، بالإضافة إلى تدريب الرائدات الريفيات على تقديم التوعية للسيدات أثناء الزيارات المنزلية، وتعريفهن بأهمية التردد على تلك العيادات والاستفادة من خدمات الدعم الصحى والإرشاد النفسى، بما يساهم فى الحفاظ على حياة صحية ونفسية آمنة لجميع فئات المجتمع.
وأكد عبدالرازق، أن "عيادات المرأة الأمنة" تساهم فى توفير مساحة آمنة للسيدات، من خلال وحدات مجهزة ومتخصصة، مؤكدًا الحفاظ على خصوصية وسرية بيانات المترددات على العيادة، فضلاً عن تفعيل نظم الإحالة إلى الجهات الشريكة الداعمة لمناهضة العنف ضد المرأة، فى إطار التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة.
ويتضمن البرنامج التدريبى عقد عدد من المحاضرات النظرية، على مدار 3 أيام، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل للتدريب العملى على تقديم خدمات الإرشاد النفسى والمشورة، وأساليب الاكتشاف المبكر للحالات المعرضة للعنف من السيدات المترددات على منشآت الرعاية الصحية الأساسية، وتقديم الدعم لهن.
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