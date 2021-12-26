في مباراة مليئة بالأهداف.. مان سيتي يتخطى ليستر سيتى بالدورى الإنجليزي.. فيديو

حقق فريق مانشستر سيتى الإنجليزي، فوزًا مثيرًا على ليستر سيتي، بستة أهداف مقابل ثلاثة، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب "الإتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

مان سيتي ضد ليستر سيتي

تفوق مانشستر سيتى على ليستر سيتى برباعية في أول 25 دقيقة من المباراة، حيث افتتح كيفين دى بروين التهديف مبكرا في الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء ثم أضاف الجزائرى رياض محرز الهدف الثانى عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 14 من زمن المباراة.

وأضاف إلكاى جوندوجان ثالث أهداف مان سيتي ضد ليستر سيتى في الدقيقة 21 من زمن اللقاء، قبل أن يحرز رحيم سترلينج الهدف الرابع في الدقيقة 25 عن طريق ركلة جزاء.

وفى الشوط الثانى، سجل ليستر سيتى 3 أهداف متتالية حملت توقيع جيمس ماديسون، أديمولا لوكمان، كيليتشي إيهياناتشو في الدقائق 55، 59، 65 على الترتيب، ثم عزز مانشستر سيتي تقدمه مجددا بتسجيل الهدفين الخامس والسادس عن طريق ايميريك لابورت ورحيم سترلينج في الدقيقتين 69 و87 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يعزز فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة ليوسع الفارق إلى 6 نقاط عن ليفربول الوصيف الذى خاض 18 مباراة، فيما يأتي ليستر سيتي في المركز العاشر برصيد 22 نقطة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمي: إيدرسون

الدفاع: كانسيلو، دياز، لابورت، زيتشينكو

خط الوسط: فيرناندينيو، دي بروين، جوندوجان

الهجوم: سيلفا، محرز، ستيرلينج

فيما جاء تشكيل ليستر سيتي كالتالى:

حراسة المرمي: شمايكل

الدفاع: البرايتون، اماراتي، فيسترجارد، توماس

خط الوسط: بيريز، تيليمانس، هال

الهجوم: لوكمان، ماديسون، إيهياناتشو