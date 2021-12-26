يستخدمه أكثر من مليار شخص في العالم..تيك توك يتربع على عرش الأكثر زيارة في 2021 

/668490/يستخدمه-أكثر-من-مليار-شخص-في-العالمتيك-توك-يتربع-على-عرش-الأكثر-زيارة-في-2021

تفوق تطبيق "تيك توك" للفديوهات القصيرة على عملاق محركات البحث"جوجل" كما نجح في إزاحة موقع التواصل الاجتماع "فيس بوك" عن عرش المواقع الأكثر زيارة في الإنترنت.

ويعرض موقع دوت الخليج في السطور التالية المواقع العشرة الأكثر زيارة على الإنترنت.

وكشف تقرير لشركة "كلود فلير" التي تهتم بمتابعة الأنشطة في الإنترنت ومحركات البحث المختلفة ومقرها ولاية كاليفورنيا، أن تطبيق "تيك توك" أصبح من أكثر المواقع زيارة على الإنترنت، متفوقًا على جوجل وفيسبوك وغيرهم من التطبيقات.

تيك توك يتربع على عرش الأكثر زيارة في 2021

كما ذكر التقرير المواقع التي استطاعت حصد أكثر نسبة زيارات خلال العام الجاري 2021، لافتًا إلى أن معظم المواقع استفادت من زيادة استهلاك الإنترنت نتيجة لإنتشار جائحة كورونا.

أكثر من مليار إنسان في العالم يستخدم التطبيق الصيني

وأكد التقرير أن التطبيق الصيني "تيك توك" الذي انطلقت عام 2016 تفوق على عمالقة الإنترنت، وبدأ تقدمه في بداية العام 2021، حيث تجاوزت أعداد زيارة "تيك توك" على موقع "جوجل" في 17 فبراير للمرة الأولى، وتكرر الأمر في مارس ومايو، إلا أنه أصبح الأول في معظم الأيام بعد 10 أغسطس.

أكثر 10 موقع زيارة على الإنترنت في 2021 كالتالي:

1-تيك توك

2-جوجل

3- فيسبوك

4- أبل

5- أمازون

6- نتفليكس

7- يوتيوب

8- تويتر

9- واتساب

10- انستجرام

جدير بالذكر أن عملاق محركات البحث "جوجل" تصدر قائمة المواقع الأكثر زيارة التي أطلقتها الشركة في عام 2020، وكان في نفس القائمة تطبيق "تيك توك" الذي يستخدمه أكثر من مليار إنسان حول العالم شهريا، حيث يميزه فيديوهاته القصيرة التي أصبحت تصل إلى 3 دقائق فضلًا عن سهولة تصفحه، ويلقى رواجا كبيرا بين اليافعين والشبان.