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عشان إعاقتي ضربوني وسخروا منى وطردوني من شغلي « فيديو وصور»

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سوهاج - أيمن الجرادي 0 تبليغ

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محمود فتحي، شاب فى منتصف عقدة الرابع، من ذوى الهمم يقطن بإحدى قري مركز طما شمال محافظة سوهاج، تعلم في الازهر الشريف حتى الثانوية، بعدها نقطع عن التعليم بسبب ظروفه المادية ومحاولة مساعدة أسرته وتكوين ذاته.

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هجر محمود قريته القابعة في جوف الصعيد متجها الى القاهرة الكبرى، حاملا أحلام كبيرة لا يسعها بوجهة نظرة الصعيد، ويتمنى تحقيقها في العاصمة التي يرى فيها شعاع النور، مؤكدا أنه التحق بعمل في شركة أمن وظل بها 3 سنوات، دون كل أو مل.

يقول محمود، في أواخر اوقات عملي بالشركة كنت اتعرض للأذى والتنمر والتضييق من المشرف وبعض زملائي، بشكل يومي، من أجل ترك العمل، ولا نني لا املك او استطيع العل الا في تلك المهنة "حارس امن" كنت اتحمل الكثير والكثير، فلو تركت العل ورحلت لن اجد من يوفر فرصة لشاب من ذوى الهمم وخاصة انى اعانى من شلل نصفى ودماغي.

 

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شاب يتعرض للتنمر وطردة من العمل في سوهاج

استطرد محمود في الحديث مؤكدا انه تفاجئ في يوم في الثالثة منتصف الليل بالمشرف بطرده من العمل، واخر قام بضربة اسفل الحزام بيده مما جعلة يلقى على الارض وتحدث له حالة من التشنجات، واخرجة ثالث من داخل مقر العمل في منتصف الليل بالرغم من غياب وسال المواصلات في تلك اللحظات التي يكسوها الظلام.

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وأضف محمود انه شاب من ذوي الهمم لم يرغب في البقاء في المنازل، ولكنة سعى بالحلال ن أجل لقمة العيش ولكن الدنيا لم تفتح لها أحضانه وتعرض للظلم في عملة.

وأشار محمود، الى أن امالة ومواهبة الرياضية نالت قسطا كبيرا من اهتماماته ولعب باسم نادى الايمان التابع لمنطقة شبرا مصر، وحصل على الميدالية الفضية في العاب القوى "الرمح" على مستوى الجمهورية ويجهز ذاته للخماسي الحديث ايضا قريبا.

وأكد ايضا محمود انه قام برفع قضية على شركة الامن ولم يكن يرغب في ذلك ولكن الطريقة المهينة التي كان زملائه يعاملونه بها والاستهزاء به والضحك علية والسخرية من إعاقته جعلة يحرر محضر ضدهم من اجل الحصول على حقة بالطرق القانونية وخاصة انه كان مؤمن عليه في الشرة.

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 وطالب محمود المسؤولين برد اعتباره ممن تنمروا علية بالشركة، وتسبب في فصلة من العل وقطع عيشة، وان يتمكن من الحصول على وظيفة ضمن ذوى الهمم في محافظة سوهاج، حتى يتمكن من تكوين ذاته لأنه لا يتقاضى الا 450 جنية من التضامن الاجتماعي بسوهاج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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