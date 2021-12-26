/668500/صور-الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-خلال-تفقده-لعدد-من-المشروعات-في-توشكى

نشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، صور للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تفقده لعدد من مشروعات استصلاح الاراضي الزراعية ومزارع النخيل والقمح وتوشكى بجنوب الوادي والتي تفقد خلالها مزرعة التمور التي تحتوي على أجود أنواع التمور في العالم.

دوت الخليج

صور الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده لعدد من مشروعات في توشكى

ويعتبر مشروع "توشكى" بجنوب الوادي هو أكبر مشروع استصلاح زراعى فى منطقة الشرق الأوسط، كما يعد أحد المشروعات القومية العملاقة التى نجح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى إعادة الحياة فيها بعد فترة من التدهور أصابت المشروع جنوب أسوان، ليتم العمل على المشروع مرة أخرى ضمن خطة البرنامج الرئاسى لزراعة 4 ملايين فدان.

توشكى أكبر مشروع استصلاح زراعى فى منطقة الشرق الأوسط

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عددًا من المشروعات الصناعية والمشروعات القومية في توشكى ومشروعات استصلاح الاراضي الزراعية في عدد من محافظات الوجه القبلي.

الرئيس السيسي يفتتح عددًا من المشروعات الصناعية والمشروعات القومية في توشكى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في احتفالية افتتاح عددا من المشروعات القومية في توشكى، إن مياة الصرف الصحي يتم عمل معالجة لها ولكن لا يتم استعمالها في الشرب حتى لا تسيئ للمجتمع، ولكن تستخدم في مصادر آخرى، مضيفا: " مينفعش نقول للمستثمر تعالى اعمل محطات تحليل وطور مصاريف الري، مينفعش طبعًا ده شغل دولة، ولا بد أن يكون العمل فيها جاد قبل أن يخرج للناس."

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وأضاف الرئيس السيسي أنه من المهم جدًا أن ننبه على المصريين، أن المياة التي نتحدث عنها الآن كانت مياة صرف زراعي يتم تجمعها في الترع، وبالتالي يتم تحويلها لمحطة الحمام وبها ملوحة عالية، ولكن نعمل على المعايير أن تكون صالحة لبعض الزراعات مشيرًا، أن حجم الأراضي التي تم استصلاحها كبير، وبالتالي تساءل عن المياة التي تكفي هذه الأراضي: "احنا مش هنتعدى حصتنا من المياة.. ومتكلمناش إن 100 مليار دول عايزين مياة أكتر وبالتالي احنا بنسعى اننا نعمل أكبر حجم من الاستفادة من المياة".

كما أكد الرئيس السيسي، أن حجم العمل في مشاريع توشكى بلغ 85 مليار جنيها، وفي سيناء بلغ 100 مليار جنيه، الأمر الذي يتردد حوله العديد من التساؤلات ولعل أهمها لماذا لم يتم زراعة الأراضي الصالحة في وادي النطرون منذ سنوات طويلة، وبالفعل تم زراعتها ولكن باستخدام مياة الأبار فقط، وبالتالي عند تعظيم هذه المشاريع بلغت الكثير من المليارات.