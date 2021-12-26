النائب علاء قريطم يتحدث لـ دوت الخليج بشأن  أزمة رخصة البليت لشركة الحديد والصلب.. فيديو

/668479/النائب-علاء-قريطم-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-بشأن- أزمة-رخصة-البليت-لشركة-الحديد-والصلب-فيديو
قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اجتماع لجنة الصناعة شهد حضور وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع ورئيس اللجنة النائب معتز محمود و مجموعة من النواب من مختلف اللجان الذن تدموا بطلبات لإحاطة ، لرغبتهم في النهوض بالصناعة.
دوت الخليج
وأضاف قريطم، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، اللجنة ناقشت أيضا أزمة رخصة البليت لشركة الحديد والصلب، لافتا أن النواب تساءلول عن اجراءات الحكومة وسياستها بشأن هذه الأزمة. وأكد ا اللجنة أوصت اليوم بتشغيل المصنع برخصة دائمة بدلا من المؤقتة، لافتا أنه طلبات الإحاطة التي نافشتها اللجنة كانت جميعها بهدف تشغيل جميع المصانع المصرية.
وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود ، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الأحد بضرورة إنهاء مشكلة رخصة البليت لشركة الدلتا للحديد والصلب، حرصا علي المال العام والموظفين في مدة اقصاها أسبوعين، مؤكدة على أنه في حالة عدم التنفيذ سيتم تقديم طلب احاطة اخر وسيتم بعدها تصعيد الامر.
شركة الدلتا للحديد والصلب
جاء ذلك اثناء مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: مجاهد نصار، عاطف محمد المغاوري،ضياء الدين داوود، بشأن تعنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في عدم تجديد رخصة الصهر الدائمة لشركة الدلتا للحديد والصلب على الرغم من سداد الشركة الرسوم والمستحقات اللازمة كافة لتجديد الرخصة، وعدم الموافقة على زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة، وذلك بهدف عدم الاستمرار في خطة تطوير الأفران المخصصة في صهر الحديد لإنتاج خام البليت وهي شركة مملوكة للدولة بنسبة 100%، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
وقال معتز محمود، أن اللجنة تعكف علي عدد من الملفات بالقطاع الصناعي حول ضم جميع المشاكل التي تواجه كل قطاع علي حدة ووضع حلول مناسبة له ، مشيرا الي ان هدف اللجنة عمل قانون صناعة موحد .
وأفاد معتز، أن تطوير الصناعة لن يأتي في مدة قصيرة بل الدولة قطعت شوطا كبيرا في تطوير البنية التحتية والتي تخطت الـ6 مليار، طالبا من النواب أخطاره بجميع الأفكار والمقترحات التي من شأنها تطوير وتشجيع الصناعة لتحقيق ال 100 مليار
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