النائب علاء قريطم يتحدث لـ دوت الخليج بشأن  أزمة رخصة البليت لشركة الحديد والصلب.. فيديو

/668479/النائب-علاء-قريطم-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-بشأن- أزمة-رخصة-البليت-لشركة-الحديد-والصلب-فيديو

قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اجتماع لجنة الصناعة شهد حضور وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع ورئيس اللجنة النائب معتز محمود و مجموعة من النواب من مختلف اللجان الذن تدموا بطلبات لإحاطة ، لرغبتهم في النهوض بالصناعة.

دوت الخليج

وأضاف قريطم، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، اللجنة ناقشت أيضا أزمة رخصة البليت لشركة الحديد والصلب، لافتا أن النواب تساءلول عن اجراءات الحكومة وسياستها بشأن هذه الأزمة. وأكد ا اللجنة أوصت اليوم بتشغيل المصنع برخصة دائمة بدلا من المؤقتة، لافتا أنه طلبات الإحاطة التي نافشتها اللجنة كانت جميعها بهدف تشغيل جميع المصانع المصرية.

وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود ، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الأحد بضرورة إنهاء مشكلة رخصة البليت لشركة الدلتا للحديد والصلب، حرصا علي المال العام والموظفين في مدة اقصاها أسبوعين، مؤكدة على أنه في حالة عدم التنفيذ سيتم تقديم طلب احاطة اخر وسيتم بعدها تصعيد الامر.

شركة الدلتا للحديد والصلب

جاء ذلك اثناء مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: مجاهد نصار، عاطف محمد المغاوري،ضياء الدين داوود، بشأن تعنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في عدم تجديد رخصة الصهر الدائمة لشركة الدلتا للحديد والصلب على الرغم من سداد الشركة الرسوم والمستحقات اللازمة كافة لتجديد الرخصة، وعدم الموافقة على زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة، وذلك بهدف عدم الاستمرار في خطة تطوير الأفران المخصصة في صهر الحديد لإنتاج خام البليت وهي شركة مملوكة للدولة بنسبة 100%، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وقال معتز محمود، أن اللجنة تعكف علي عدد من الملفات بالقطاع الصناعي حول ضم جميع المشاكل التي تواجه كل قطاع علي حدة ووضع حلول مناسبة له ، مشيرا الي ان هدف اللجنة عمل قانون صناعة موحد .

وأفاد معتز، أن تطوير الصناعة لن يأتي في مدة قصيرة بل الدولة قطعت شوطا كبيرا في تطوير البنية التحتية والتي تخطت الـ6 مليار، طالبا من النواب أخطاره بجميع الأفكار والمقترحات التي من شأنها تطوير وتشجيع الصناعة لتحقيق ال 100 مليار