غدًا..طرح أغنية «الوقت الحلو» للديفا سميرة سعيد

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تستعد الفنانة المتألقة الديفا سميرة سعيد، لطرح عمل غنائي جديد غدًا، الإثنين تحت عنوان «الوقت الحلو»، وذلك عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية سميرة سعيد الجديدة «الوقت الحلو»

وتعد أغنية «الوقت الحلو» من كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع هاني يعقوب وميكس وماستر أمير محروس.

وكانت قدمت سميرة سعيد أغنية جديدة، بصحبة أولادنا بعنوان “جهاز تسجيل”، وذلك ضمن فاعليات الملتقى الخامس لمؤسسة أولادنا.

سميرة سعيد تتوقف عن الغناء بمهرجان الموسيقى العربية

هاجمت الديفا سميرة سعيد المايسترو محمد عرام، خلال الحفل الذي أحيته على مسرح «النافورة» في مهرجان الموسيقى العربية الدورة الـ30.

وتوقفت سعيد عن الغناء خلال تأديتها لأغنية «قال جاني بعد يومين» وعاتبت المايسترو محمد عرام حيث اختلف معها في المقامات الموسيقية مما جعلها ترتبك على المسرح، وقالت له: "ليس هذا ما اتفقنا عليه، لقد بدأت من نقطة أخرى".

هذا وقد عبرت سميرة سعيد عن سعادتها وفخرها بمشاركتها في مهرجان الموسيقى العربية لأنه المكان الذي يشترك فيه كل مبدعين مصر والوطن العربي ليتذوق الجمهور الفن الجميل والأصالة، ووجهت الشكر لوزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وقدمت سميرة سعيد باقة من أروع أغانيها منها «هوا هوا» و«محصلش حاجة» و«مون شيري» و«لعلمك أنت» و«سوبر مان» و«آه بحبك».

زياد برجي يشارك سميرة سعيد إحياء حفل مهرجان الموسيقى العربية

و شاركها في فقرات الحفل النجم اللبناني زياد برجي، والذي يقدم مجموعة من أعماله الغنائية من أشهرها أغنية «شو حلو)، التي حققت نجاحاً كبيرا في عام 2017.

كما قدم كورال اطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين مختارات من مؤلفات الطرب العربى وذلك فى السابعة مساء على المسرح الخارجي

و«واحشني بصحيح» و«ايه سهرني».