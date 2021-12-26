/668486/بمشاركة-النني-أرسنال-يكتسح-نوريتش-سيتي-بخماسية

حقق أرسنال الفوز على نظيرة نوريتش سيتي بنتيجة 5/0 على ملعب "كارو رود"، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من الدور الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم أرسنال أداء قوي ومميز وأستطاع لاعبوه أن يسجلون 5 أهداف، نظراً لما قدموه خلال اللقاء.

وسجل أهداف الجانرز كلاً من بوكايو ساكا هدفين، وكيران تيرنمي و ألكسندر لاكازيت من ركلة جزاء واختتم سيمث رووي الأهداف، ليحقق أرنال في الأخير فوز كبير على نوريتش سيتي بخماسية نظيفة.

وشارك النجم المصري محمد النني في الدقيقة 75 من المباراة بعدما دخل بديلاً لتوماس بارتي.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد أرسنال للنقطة رقم 35 في المركز الرابع، بينما توقف نوريتش سيتي عند النقطة رقم العاشرة في المركز الأخير ويقترب أكثر من الهبوط للدرجة الأدنى.

وانتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي وليستر سيتي، بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة لصالح مانشستر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: بن وايت، هولدينج، جابرييل، كيران تيرني

خط الوسط: توماس بارتي، جرانيت تشاكا، ساكا

خط الهجوم: مارتينيلي، لاكازيت، أوديجارد

تشكيل نوريتش سيتي

حراسة المرمى: جان

خط الدفاع: ويليامز، جيبسون، كاباك، أرونز

خط الوسط: ماكنيل، جيلمور، داويل

خط الهجوم: بوكي، سارجينت، بلاشتا

نتيجة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 3/2 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء إثارة كبيرة بين الفريقين وكان كلا المدربين يريدان تحقيق الفوز، مما شهدنا مباراة قوية وعالية على المستوى الهجومي.

وتألق النجم البرتغالي كريستينو رونالدو وأستطاع قيادة فريقه لتحقيق الفوز بعد التعثر في أخر المباريات بالدوري.

وأحرز اهداف مان يونايتد كلا من رونالدو هدفين وهدف لـ برونو فيرنانديز، بينما سجل لارسنال أوديجارد وسميث رووي.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة رقم 21 في المركز السابع، بينما ظل أرسنال عند 23 نقطة في المركز الخامس.