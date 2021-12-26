/668487/مانشستر-سيتي-يقسو-على-ليستر-سيتي-بنصف-دسته-أهداف

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي وليستر سيتي، بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة لصالح مانشستر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

افتتح البلجيكي كيفين دي بروين لاعب خط وسط ماشستر سيتي سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، من خلال تمريرة من فيرناندينو قابلها كيفين دي بروين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

اهداف المباراة

وسجل الدولي الجزائري رياض محرز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الرابعة عشر من عمر المباراة، من خلال نقطة الجزاء.

وسجل إلكاي جوندوجان الهدف الثالث في الدقيقة الواحد والعشرون من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من جواو كانسيلو من جهة اليمين أبعدها كاسبر شمايكل فتابعها إيلكاي جوندوجان يتسدبدة سكنت يمين المرمى.

وأكد رحيم ستيرلينج بالهدف الرابع في الدقيقة الرابعة والعشرين من عمر المباراة، من خلال منطقة الجزاء تحصل عليها ستيرلينج بعد عرقلته من قبل مدافع ليستر.