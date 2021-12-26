/668489/توتنهام-يضرب-كريستال-بالاس-بثلاثية-نظيفة-وساوثامبتون-يعرقل-قطار-وست-هام-يونايتد

انتهت أحداث مباراة توتنهام وكريستال بالاس، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، لصالح توتنهام، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وافتتح الدولي الإنجليزي هاري كين سجل التهديف في المباراة في الدقيقة 32 من عمر اللقاء، وضرب لوكاس مورا بالهدف الثاني في الدقيقة 35 من عمر المباراة.

وأكد الكوري الجنوبي سون هيونج مين بالهدف الثالث في اللقاء في الدقيقة الرابعة والسبعون من عمر المباراة.

نتيجة مباراة ساوثامبتون ووست هام يونايتد:

وحقق ساوثامبتون فوز صعب في مباراة مثيرة أمام وست هام يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

موقف الفرق في الدوري الممتاز:

يحتل توتنهام هوتسبير المركز الخامس برصيد 29 نقطة، ويليه وست هام يونايتد في المركز السادس برصيد 28 نقطة.

فيما يحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20، ويليه ساوثامبتون في المركز الرابع عشر برصيد 20 مقطة، من أصل 18 مباراة للفريقين.

تشكيل توتنهام في المباراة:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: رويال، سانشيز، إريك داير، تانجانجا

خط الوسط: ريجولين، سكيب، لوكاس مورا

خط الهجوم: هويبيرج، هيونج مين سون، هاري كين

تشكيل كريستال بالاس :

حراسة المرمى: جوايتا

خط الدفاع: وارد، تومكينس، أنديرسون، ميتشيل

خط الوسط: كوياتي، هوجيس، جالاجير

خط الهجوم: إدوارد، زاها، جوردان أيو

تشكيل مباراة وست هام يونايتد وساوثامبتون :

حراسة المرمى: فابيناسكي

خط الدفاع: كوفال، داوسون، عيسى ديوب، ماسواكو

خط الوسط: ديكلان رايس، سوتشيك، فلاسيك

خط الهجوم: فورناليس، سعيد بن رحمة، بوين

أما التشكيل الرسمي لفريق ساوثهامبتون كالتالي:

حراسة المرمى: فراسر فورستر

خط الدفاع: ليفرامنتو، بيدناريك، ساليسو، والكر بيترز

خط الوسط: روميو، ورد براوس، والكوت

خط الهجوم: اليونسي، ريدموند، بروخا