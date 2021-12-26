/668493/نيفين-جامع-رئيس-الوزراء-وجه-بتشكيل-لجنة-حكومية-لإيجاد-حل-نهائي-لرخصة-تشغيل-شركة-الدلتا-للحديد

اكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على الحفاظ على الكيانات الصناعية القائمة وتقنين اوضاعها للمساهمة فى زيادة الطاقات الانتاجية والحفاظ على العمالة ، مشيرةً الى ان الوزارة واجهزتها التابعة تسعى جاهدةً لمساندة كافة القطاعات الصناعية لزيادة تنافسيتها وقدرتها الانتاجية الامر الذي يسهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد المصري.

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جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بجلسة لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، وذلك للرد على طلبات الاحاطة المقدمة من عدد من النواب حول تأخر اصدار الرخصة الصناعية الخاصة بشركة الدلتا للحديد والصلب.

شكيل لجنة حكومية لايجاد حل نهائي لازمة الرخصة الخاصة بشركة الدلتا للحديد والصلب

وقالت الوزيرة ان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة حكومية لايجاد حل نهائي لازمة الرخصة الخاصة بشركة الدلتا للحديد والصلب وذلك بالتنسيق مع هيئة المستشارين القانويين بالمجلس، مشيرةً الى انه من المقرر ان تنتهي اللجنة من عملها في غصون اسبوعين حيث سيتم عرض النتائج التي توصلت اليها اللجنة بخصوص شركة الدلتا للحديد والصلب خلال اجتماع مجلس الوزراء وذلك لاصدار القرار النهائي بشأن رخصة تشغيل الشركة، والتزامها باستيفاء الاشتراطات الخاصة بالبيئة والحماية المدنية .

ومن جانبه اكد النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ان مناقشة طلبات الاحاطة الخاصة بشركة الدلتا للحديد والصلب تأتي في اطار حرص اللجنة على عدم غلق اي مصنع والحفاظ على الطاقات الانتاجية والعمالة المتواجدة داخل المصانع، مشيداً في هذا الاطار بالحوار البناء الذي شهدته اللجنة بين النواب والحكومة والذي انتهى الى التزام الحكومة بانهاء هذا الامر خلال الاسبوعين المقبلين.