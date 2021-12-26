/668497/بدء-تصوير-فيلم-شمس-لعمرو-عبد-الجليل-ومحمود-عبد-المغني-صور

بدأ الفنان عمرو عبد الجليل بالتعاون مع الفنان محمود عبد المغني وباقي صناع العمل، تصوير فيلم سينمائي جديد بعنوان «شمس» المأخوذ عن رواية «شمس إمبابة» للكاتب طلال الطريفي، والذي من المقرر أن يتم تصويره في أكثر من لوكيشن.

ويعتبر «شمس» هو أول تعاون يجمع بين عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني سينمائياً، ويشارك في بطولته االفنان خالد الصاوي والفنانة الشابة هدى الأتربي. الفيلم من إخراج معوض اسماعيل ومعالجة درامية طلال الطريفي سيناريو فواز الخريشي ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي. وتدور أغلب الأحداث داخل الديكور الأساسي بڤيلا شعيب ثم ينتقل فريق العمل لإحدى الڤيلات بمنطقة شبرامنت التصوير الخارجي بأحد شوارع ومناطق القاهرة و ٦ أكتوبر . عمرو عبد الجليل يغني شعبي في فيلم «مربع برمودة» الجدير بالذكر، انه اقتحم الفنان عمرو عبد الجليل عالم الأغاني الشعبية، من خلال تقديم الأغنية الدعائية الخاصة بفيلم «مربع برمودة» وذلك بالتعاون مع نجم مسرح مصر الفنان مصطفي خاطر وكنكا وديزل. وأتت الأغنية الدعائية لفيلم «مربع برمودة»، بعنوان «لا اللعبة ده»، والتي أطلقتها الشركة المنتجة للعمل عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”. وتدور أحداث فيلم «مربع برمودة» حول ظاهرة نفسية تصيب بطلي العمل مصطفى خاطر وعمرو عبدالجليل، ومعهما هنا شيحة وشيرين رضا، وتتوالي الأحداث وهو من تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت. أبطال فيلم مربع برمودة فيلم «مربع برمودة» من تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت وبطولة مصطفى خاطر، عمرو عبد الجليل، هنا شيحا، محمد ثروت، محمد جمعة ودينا وعايدة رياض ونهى رأفت انتاج شركة The Gate للمنتج عاطف كامل وشركة Yellow Tape Tech للمنتج احمد البطل. آخر أعمال عمرو عبد الجليل السينمائية يذكر أن آخر أفلام عمرو عبد الجليل كان فيلم «الإنس والنمس» المعروض حاليًا بعدد من السينمات المصرية والعربية، ويشاركه البطولة كل من محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، شريف دسوقي، سليمان عيد وكوكبة من النجوم، من إخراج شريف عرفة.

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