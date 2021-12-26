/668498/طرح-الموسم-الجديد-من-برنامج-خط-الخير-لعمرو-الليثي-بهذا-الموعد

تستعد إذاعة راديو مصر، لبث موسم جديد من برنامج «خط الخير»، بعد النجاح الذي حققه خلال الفترة الماضية، وذلك بداية من شهر يناير المقبل، أي بعد أيام من الآن.

دوت الخليج يرصد تفاصيل برنامج خط الخير لعمرو الليثي على راديو مصر

ويواصل برنامج خط الخير تطورات في فقراته، وهو برنامج يمثل حلقة الوصل بين الإعلام والمستمع في إطار خدمي وتنموي، حيث يقدم البرنامج في موسمه الجديد 50 شقة، و150 عمرة للمواطنين في شتى محافظات جمهورية مصر العربية، وأيضًا هدايا ومساعدات لذوي الهمم والقدرات الخاصة.

مشاريع خيرية لبرنامج خط الخير

كما يساهم البرنامج في تجهيز العرائس والأيتام وتقديم مشروعات صغيرة وإجراء العمليات الجراحية لغير القادرين، وتأتى فكرة البرنامج في إطار دعم للمواطنين المصريين، بتقديم الأعمال الخيرية من خلال التواصل مع المستمعين على الهواء مباشرة وتلبية احتياجاتهم عبر أثير إذاعة راديو مصر في نفس الوقت.

مواعيد عرض برنامج خط الخير

ويذاع برنامج «خط الخير» الأحد من كل أسبوع في الثالثة عصرًا لمدة ساعة عبر إذاعة راديو مصر والإعادة الإثنين في الثانية عشرة ظهرًا.

عمر كمال وياسمين علي ضيوف عمرو الليثي احتفالًا برأس السنة

الجدير بالذكر، أنه أعدت قناة «الحياة» سهرة خاصه بمناسبه العام الجديد تحتوي علي العديد من الفقرات المتنوعه التي تجمع بين الاغنية الشعبية و الرومانسية و الاسكتشات الكوميدية.

و يقدم السهرة الإعلامي عمرو الليثي الذي يستضيف في أولي فقراتها نجم الأغنية الشعبية عمر كمال كما يستضيف المطربة ياسمين علي التي تقدم أجمل أغانيها الجديدة بمناسبة العام الجديد، فضلًا عن استضافة المونولجيست الشهير إسلام الذي يقدم اسكتش تقليد لأشهر نجوم الفن بالاضافة الي استضافة خبيره الأبراج سمر ياقوت.

ومن المقرر أن تذاع السهرة، يوم الجمعة المقبل ليلة رأس السنة في تمام الساعه ١١ مساءً.