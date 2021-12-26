تشكيل هجومي من فيوتشر لمواجهة الأهلي

أعلن علي ماهر المدير الفني لنادي فيوتشر تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، على ملعب "الأهي وي السلام"، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة السابعة بالدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى فيوشر لتحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي الذي يريد تحقيق الفوز لإستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري من الزمالك الذي أعتلى الصدارة بعد فوزه أمس على غزل المحلة برباعية نظيفة.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي :

حراسة المرمى : محمود حمدي

خط الدفاع : كريم نيدفيد – محمد عبد المنعم – محمود مرعي – جوزيف جوناثان

خط الوسط : غنام محمد – ناصر ماهر – محمد فاروق – عمر كمال – أحمد رفعت

خط الهجوم : أحمد عاطف.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث عشر بالدوري المصري برصيد 7 نقاط، بينما يقع النادي الأهلي في المركز الثاني بالدوي المصري برصيد 18 نقطة من أصل 6 مباراة خاضها الفريق.

نتيجة مباراة الاهلي والرجاء

الجدير بالذكر أن فاز النادي الأهلي ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح بعد تعادلهما بهدف لكل منهما خلال شوطي اللقاء.

وانتهى الشوط الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتقدم حميد أحداد للرجاء، بينما تعادل طاهر محمد طاهر بالهدف القاتل قبل نهاية المباراة بدقائق.

انتهى الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام الرجاء المغربي بالتعالدل الإيجابي 1/1، ضمن لقاء السوبر الأفريقي على ملعب "أحمد بن علي" في قطر.

ولم يتمكن حمدي فتحي وأليو ديانج من السيطرة على مجريات الشوط الأول، ونجح الرجاء أن يسيطر على منطقة وسط الملعب بنجاح.

وشارك ياسر إبراهيم بدلاً للاعب خط الوسط. ويبدو أن هذا التغيير كان له مفعول السحر لفريق الرجاء وسيطر على بعض مجريات الشوط الأول، وجاء الهدف الأول بعد أخطاء دفاعية متكررة في أحداث الشوط الأول.

ولم يتمكن حمدي فتحي وأليو ديانج من السيطرة على مجريات الشوط الأول، ونجح الرجاء أن يسيطر على منطقة وسط الملعب بنجاح.

قائمة الأهلي أمام فيوتشر

محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف وبدر بانون وحسين ‏الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو ‏وأكرم توفيق وطاهر محمد وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد ‏عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وعمار حمدي.‏