ما بين جديد ومجدد.. الأوقاف تفتتح الجمعة 18 مسجدا (صور)

جدة - نرمين السيد - وبذلك يصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1-7-2021م حتى تاريخه 446 مسجدًا، منها 382 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و64 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهى على النحو التالى: أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف أسوان الرحمن – نجع جمعة أبو على – البصالى – كوم أمبو الأشراف – نجع العرب – حاجر إدفو مديرية أوقاف الأقصر الإمام البخارى – النمسا - اسنا الظاهرى – نجع الظاهرى - الطود مديرية أوقاف البحيرة البحرى كوم شريك - كوم حمادة مديرية أوقاف الشرقية الفتح – فرغان – ديرب نجم مديرية أوقاف بنى سويف زعزوع – ميانة – اهناسيا مديرية أوقاف الغربية البهوت – المحلة الكبرى السلام – فيشا سليم - طنطا مديرية أوقاف الدقهلية التوحيد – أبو زاهر – مركز شربين مديرية أوقاف دمياط الكبير – عزبة 5 كفر سعد ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم: مديرية أوقاف الإسكندرية الفتح – بنجر السكر – القرية المركزية على بن أبى طالب – نجع إدريس –– العامرية 2 مديرية أوقاف أسوان الفردوس – الخلاصاب – أبو الريش قبلى – مركز أسوان مديرية أوقاف الدقهلية بنيامين – عزبة بنيامين – مركز شربين مديرية أوقاف الغربية العمايرة الجديد – العتوة القبلية – مركز قطور مديرية أوقاف قنا نجع السبيل بناحية طوخ – مركز نقادة مديرية أوقاف الأقصر القرية النموذجية بالقرنة الجديدة بمركز ومدينة القرنة "حسن فتحى". يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الأوقاف فى الاهتمام ببيوت الله عز وجل.

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