رئيس جامعة الأزهر : التحول الرقمى خطوة مهمة بدأتها الجامعة منذ سنوات

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر أن التحول الرقمى خطوة مهمة بدأتها الجامعة منذ سنوات، ومستمرة فيها لتطوير العملية التعليمية ولمواكبة المستجدات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الجامعة تهتم بخدمة المجتمع من خلال تنظيم القوافل الطبية والدعوية والإغاثية.





وأضاف رئيس الجامعة خلال لقائه فريق المراجعة الخارجية المكلف من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لزيارة ومراجعة كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة تمهيدًا لاعتماد عدد من برامجها اليوم الأحد، أن الجامعة أقامت مؤتمرات علمية وبحثية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المتنوعة، وكان من ثمرة هذا التعاون تنظيم 3 مؤتمرات الأول بعنوان "مواردنا حياة أولادنا"، والثانى "الطاقة حق ومسؤولية" ثم الثالث عن تغير المناخ، والذى يعد تمهيدًا للمؤتمر العالمى للمناخ الذى تنظمه الدولة المصرية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ووجه الشكر لجميع العاملين فى الجامعة من أساتذة وطلاب وموظفين لتكاتفهم فى حصول كلياتهم على شهادة الاعتماد، مشيرًا إلى أن 24 كلية من كليات جامعة الأزهر حصلت على الاعتماد، إضافة إلى اعتماد 8 برامج أكاديمية، ويتم استكمال باقى الكليات والبرامج.

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