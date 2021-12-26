محافظ السويس: القضية السكانية هى أخطر القضايا التى تهدد التنمية الشاملة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ السويس عبد المجيد صقر أن القضية السكانية هى أخطر القضايا التى تهدد التنمية الشاملة فى أى بلد ، حيث يتم بذل كافة الجهود فى العديد من المجالات لمواجهة هذه القضية، مشيرا إلى للدور الكبير الذى تقوم به الوحدة السكانية بوزارة التنمية المحلية فى متابعة المشكلات السكانية، لافتا إلى أهمية التنسيق المستمر والتعاون بين وحدة السكان وجميع الجهات المشاركة لإيجاد حلول لمواجهة هذه المشكلات وتحقيق الأهداف المرجوة بالأحياء.





جاء ذلك خلال لقاء محافظ السويس، الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية ومدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بالوزارة والوفد المرافق لها، لمناقشة دفع العمل السكانى بالوحدات السكانية المحلية ومدى الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وتقديم الدعم لفريق العمل بوحدة السكان بمحافظة السويس بديوان عام المحافظة منذ إنشائها.

وفى السياق ، قالت فاطمة الزهراء إن المشروع يستهدف اللامركزية فى اتخاذ القرار فيما يخص القضية السكانية من خلال وجود إطار مؤسسى متكامل قائم على التشاركية وتحقيق الاستراتيجية القومية والتنمية 2030، بجانب التشاور والتكامل وتفعيل دور المجتمع المدنى والشباب المتطوع والعمل على تعبئة المجتمع للتوعية بخطورة قضية الزيادة السكانية، مشيرة إلى الدور الفعال الذى يقوم به رؤساء الأحياء فى رصد المشكلات الحقيقية التى تواجه السكان فى العديد من المناطق ومناقشتها من خلال اللجان السكانية بالأحياء لتحديد الأسبقية الحقيقية ووضع حلول واقعية سريعة لحل المشكلات من خلال خطط عمل قصيرة الأجل.

وأضافت أن هذا المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبى، وأن الهدف من الزيارة هو مراجعة ومتابعة إنجازات قوة العمل السكانية فى رصد المشكلات والتنسيق لحلها ومتابعة التنفيذ والمشاركة مع المبادرات المحلية بالمحافظة وجميع الشركاء التنفيذيين وضرورة متابعة المؤشرات السكانية المحلية وتنفيذ الأنشطة وإعداد خطط عمل لحلها.

وفى ختام اليوم السكانى، سلم خالد سعداوى السكرتير العام والدكتورة فاطمة الزهراء شهادات التقدير والتميز لرئيس وحدة السكان بالمحافظة والشباب المتطوع والمتميزين من منسقى الأحياء.