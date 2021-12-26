طريقة التسجيل لتلقى الأطفال على لقاح كورونا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - فى البداية كانت تطعم وزارة الصحة الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ثم الشباب، ومع توافر اللقاحات وظهور دراسات عن إمكانية تطعيم الأطفال تم البدء فى تطعيم الأطفال من سن 15 ثم النزول بالسن إلى 12 عاما.

وعن طريقة التسجيل، أولا الدخول على موقع الحصول على لقاحات كورونا، ثم اختيار "فئات أخرى" وتسجيل البيانات، ليسمح السستم بتسجيل الأطفال من 12 عاما، ثم استكمال باقى الإجراءات، ويستقبل الشخص رسالة بمكان وموعد التطعيم.

وهناك طريقة أخرى من خلال الفرق المتنقلة التى تمر على المدارس وتطعيم الأطفال بعد موافقة ولى الأمر.