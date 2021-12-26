وزراء يشاركون فى زراعة شجر النخيل فى توشكى (صور)

جدة - نرمين السيد - وشارك فى الزراعة كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى.

جاء ذلك على هامش، افتتاح مشروعات استصلاح الأراضى الزراعية ومزارع القمح والنخيل بمنطقة توشكى بجنوب الوادى، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.