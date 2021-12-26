/668510/الوزراء-يلتقطون-الصور-التذكارية-خلال-زراعة-أشجار-النخيل-في-توشكى

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد عدد من مشروعات استصلاح الاراضي الزراعية ومزارع النخيل والقمح، اليوم الأحد، بمنطقة توشكى بجنوب الوادي، وتفقد الرئيس وعدد من الوزراء مزرعة التمور التي تحتوي على أجود أنواع التمور في العالم.

دوت الخليج صور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء خلال زراعة أشجار النخيل المثمرة ونشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، صور للرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء أثناء تفقدهم لمزارع النخيل والقمح وغرس أشجار النخيل الفاخر في توشكى بجنوب الوادي. توشكى أكبر مشروع استصلاح زراعى فى منطقة الشرق الأوسط ويعتبر مشروع "توشكى" بجنوب الوادي هو أكبر مشروع استصلاح زراعى فى منطقة الشرق الأوسط، كما يعد من ضمن المشروعات القومية العملاقة التى نجح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى إعادة الحياة فيها بعد فترة من التدهور أصابت المشروع جنوب أسوان، ليتم العمل على المشروع مرة أخرى ضمن خطة البرنامج الرئاسى لزراعة 4 ملايين فدان.

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