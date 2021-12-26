/668488/طلبات-إحاطة-ومناقشات--أزمة-حملة- الماجستير-والدكتوراه-علي-طاولة-عاملة- البرلمان

لا تزال أزمة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه عالقة حتي يومنا هذا، حيث عقدت لجنة القوي العاملة اجتماعا لمناقشة 17 طلب إحاطة بشأن عدم تعيين حملة الدكتوراه والماجستير، والمقدمة من النواب: باسم حجازي، ميرفت عازر، نبيل عسكر، علاء خير الله، محمد عزت، ضياء الدين داود، محمد سعد الصمودي، هاني مصطفى خضر، هناء فاروق، على أحمد على، ثروت سويلم، حاتم أحمد عبدالعزيز، محمود نجيب مشعل، الحسيني عيسى، هناء سرور، كريم طلعت السادات، رحاب موسى.

دوت الخليج

وسادت حالة من الغضب بين النواب بسبب تأخر وزارة التعليم العالى فى الرد على لجنة القوى العاملة ببيانات عن عدد الحاصلين على الدكتوراة والماجستير، وقررت اللجنة امهال وزارة التعليم العالى أسبوع للرد على اللجنة بكافة البيانات المطلوبة بحضور مسؤولى التعليم العالى والمالية .

عادل عبد الفضيل: لا نستطيع أخذ قرار ونحن لا نملك بيانات عن عدد الخريجين

وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة، أن ليس من المقبول حجب بيانات عن لجنة القوى العاملة، وأكد أنه سوف يتم كتابة مذكرة بما حدث من عدم رد الوزير على اللجنة، ونحن بنطلب بيانات واضحة، فليس من المعقول أننا نطلب بيانات ولا تأتى إلينا .

وقال عبد الفضيل، أننا لا نستطيع أخذ قرار ونحن لا نملك بيانات عن عدد الخريجين وعدد الحاصلين على الدكتوراه ، ونحتاج لأن نرى بيانات وننتظر رد الوزارة يوم الأحد القادم ٢ يناير بموافتنا بما انتهت إليه اللجنة وما تقدمت به من تقارير لرئيس مجلس الوزراء، على أن نعقد اجتماع فى موعد لاحق لاتخاذ القرار المناسب .

وعقب انتهاء اجتماع اللجنة، تحدث موقع دوت الخليج مع النائب عادل عبدالفضيل، للكشف عن تفاصيل اجتماع اللجنة بشأن أزمة حملة الماجستير والدكتوراه، حيث أفاد أن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار حضراجتماع اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء وأفاد أن اللجنة انتهت من أعمالها وقامت بارسال تقرير التوصيات لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

وأضاف عبدالفضيل، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن الأحد المقبل سيكون أمامانا تقرير عن ما توصلت له اللجنة من توصيات حتي نستطيع معرفة كيفية الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه.