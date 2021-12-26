/668507/استراتيجية-البنك-الزراعى-لدعم-آليات-النهوض-بقطاع-الزراعة-على-طاولة-البرلمان-علاء-فاروق-مستعدين-لتمويل-مشروعات-التصنيع-الزراعى-وبرلمانيون-مد-يد-العون-للفلاح-من-خلال-جهوده-المستمره

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، استراتيجية البنك الزراعى لدعم آليات النهوض بقطاع الزراعة، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد إدريس بشأن وقف صرف السلف الزراعية لمزارعى محصول قصب السكر بالأقصر.

دوت الخليج

ومن جانبه، أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، عدم صحة مايتردد بشأن وقف صرف السلف الزراعية للمزارعين بشكل عام و خاصة مزارعى محصول قصب السكر، موضحا ان البنك مستمر في دعم قطاع الزراعة.

رئيس البنك الزراعي: مستعدين لتمويل مشروعات التصنيع الزراعى

وقال فاروق، جارى حاليا تطوير الشركة الزراعية التي يمتلكها البنك بما يتماشى مع منظومة الزراعية الجديدة وتوفير المستلزمات الزراعية مثل الأسمدة، وأن هناك اهتمام من البنك المركزى بتطوير هذه الشركة لتتماشى مع خطوات الدولة.

وأكد على استعداد البنك في المشاركة في تمويل مشروعات التصنيع الزراعى.

كما أشار الى ان البنك أطلق مبادرة لاسقاط ديون المزارعين في شهر فبراير الماضي وتم اسقاط ديون ٤٥٧ الف عميل بقيمه ٦،٢ مليار جنيه، كما أن البنك اطلق مبادرة اخري لاعادة هيكلة القروض للعملاء المنتظمين بشروط الدفع الشهري لاصلاح محفظة البنك.

الحصري يشيد بدور البنك الزراعي في مبادرات اسقاط الديون

وأشاد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، بدور البنك الزراعي في مبادرات اسقاط الديون وتسهيل السداد لبعض الصناعات الزراعية، مشيرا إلى ان وتطوير منظومه العمل في البنك يدل علي ان الامور تسير في الاتجاه الصحيح، لاسيما وأن مايقوم به البنك الزراعي حاليا من مبادرات وتمويل للمشروعات والأنشطه الزراعية تصب في صالح الزراعه المصرية.

وأكد الحصري على أهمية قيام البنك بمعالجة الأخطاء السابقة التي كانت تتم في البنك الزراعى مثل منح قروض وتسهيلات لمشروعات غير موجودة على أرض الواقع.

ايمن معاذ: المزارع أصبح يثق بالبنك الزراعي

وقال النائب أيمن معاذ عضو مجلس النواب، أننا نلمس مدى الانجاز الذي نراه من البنك الزراعي، موضحا ثقة المزارع في البنك الزراعي خاصة في الانتاج الحيواني ودعم البنك لصغار المزارعين.

أحمد ادريس: مد يد العون للفلاح المصري

وأثنى النائب أحمد ادريس عضو مجلس النواب، على قرارات رئيس البنك الزراعي الجريئة للنهوض بالزراعه المصرية، والتي كان لها دور كبير في امداد يد العون للفلاح المصري، موضحا أنه لا أحد ينكر مجهودات البنك الزراعي والذي أصبح العمود الفقري للفلاح من خلال الجهود التي يقدمه له.

وأضاف ادريس:" ننتظر الكثير من المبادرات التي تساعد الفلاح وصغار المزارعين".