بعد عمر كمال.. هؤال النجوم يخشون الحسد..وهكذا يتصرفوا لصد «العين»

/668515/بعد-عمر-كمال-هؤال-النجوم-يخشون-الحسدوهكذا-يتصرفوا-لصد-العين

«الحسد» معروف بأنه شبح يطارد عدد كبير من الأشخاص، ولكن هل يمكن أن تصل مطاردته لنجوم كبار؟، هل عقلهم ينشغل في أشياء يعتبرها العديد من عامة الشعب مجرد تفاهات؟، هكذا يتسائل الجمهور عندما يروا فنانا يرتدي خرزة زرقاء أو «يخمس» في وجه جمهوره، كما أنهم يرون هذه المواقف إهانة في حقهم وكأنهم ليسوا إناس مثلنا مثلهم، وهذا ما حدث بالفعل منذ ساعات قليلة مع الفنان عمر كمال.

ويرصد تحيا مصرفي هذه السطور أبرز النجوم الذين يخشون الحسد وطريقتها الخاصة للتصدي له

فيفي عبده المثال الأكثر جراءة في الاعتراف بخوفها من الحسد

تأتي على قمة هرم النجوم الذين يخشون الحسد، الفنانة فيفي عبده، والتي تحرص دائما على أن تعبر عن خشيتها من الحسد خلال لقائتها التليفزيونية المختلفة، ومقاومته تردتي فيفي عبده المجوهرات المصنوعة من الأحجار الكريمة باللون الأزرق لصد الحسد.

بالإضافة إلى تلاوتها لكثير من الأيات القرأنية أثناء تواجدها فى مكان لأول مرة كنوع من أنواع التحضين.

حمادة هلال وعقدة السيارة

أما عن حمادة هلال يعتبر من أكثر الأشخاص الذين يخافون من الحسد داخل الوسط الفنى لدرجة جعلته فى بعض الأحيان خلال إحيائه الأفراح يترك سيارته الهامر بعيدا عن مكان الحفل خوفاً من أن يشاهدها أحد، إلا أنه بدأ خلال هذة الفترة الظهور بسياراته أمام جمهور وأصدقائه والإقلاع عن هذه الطريقة التى كان يحارب بها الحسد، وكان أخرها ظهوره بسيارته الجديدة "أودى" أمام أصدقائه خلال زيارته الأخيرة للفنان أحمد عدوية.

مي عز الدين

واعترفت الفنانة المصرية مي عز الدين في أحد التصريحات أنها من الأشخاص الذين يتشاءمون ويخشون الحسد، وتعتبر ذلك عيباً تتمنى أن تتخلص منه. واوضحتت أن أكثر المواقف التى تتعرض بها للحسد أثناء تصوير أعمالها الفنية، فقالت: «ممكن حد يحضر التصوير ويديني عين يجبني الأرض أنا والمسلسل كله».

يسرا وإلهام شاهين تتصدين للحسد بتلاوة القرآن

وصرحت الفنانة يسرا من قبل بأنها تواجه الحسد بقراءة القرآن، تسمع سور القرآن يومياً في منزلها، كما تضع قلادة حول رقبتها منقوش عليها آية الكرسي، وتصطحب معها مصحفاً صغيراً جداً في حقيبتها لدى خروجها من المنزل لصد الحسد.

ولا تخرج النجمة المصرية إلهام شاهين من منزلها قبل أن تقرأ المعوذتين، وذلك لشعورها بالرعب من الحسد.

معاناة هنا الزاهد مع الحسد

هذا وعانت فترة طويلة من الحسد بعد زفافها الأسطوري، مرضت أثناء شهر العسل وأجرت عملية جراحية لاستئصال المرارة.

وبعد تعافيها بفترة قصيرة، أجرى زوجها أحمد فهمي عملية جراحية في المريء واكتشف أنه مصاب بحالة مرضية نادرة، تتمثل في ظهور خلايا غريبة تفرز عُصارة معينة، وهي التي تُسبب له هذه الآلام المبرحة، لتقول هنا في تصريح سابق: "لم أشاهد يوم عدل من بعد فرحي".

نانسي عجرم

وتؤمن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بوجود الحسد، ولذلك تحرص على عدم الإفصاح عن مشاريعها قبل البدء بتنفيذها، وذلك بعدما تعرضت لمواقف عدة تعثرت فيها أعمالها بسبب الحسد. إلا أنها أكدت في أحد التصريحات أن "الله يحميها ويبعد الأذى عنها".

عمر كمال

ونشرعمر كمال منذ قليل، صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهو يرتدي جاكت أسود مليء بالخرز الأرزق، لكنه لم يكتفي بذلك فأمسك في يديه أيضا خرزتين، داعيا بابتعاد العين الحاسدة عنه، إذ اكتفى بالتعليق عليها: «قل أعوذ برب الفلق».