/668494/مفاجآت-بالجملة-في-تشكيل-الأهلي-الرسمي-أمام-فيوتشر-بالدوري-المصري

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة نادي فيوتشر، في لقاء يجمع بين الفريقين مؤجل من الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي الأهلي مع فيوتشر في لقاء مؤجل، من الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويشهد على اللقاء ملعب السلام.

تشكيل الأهلي أمام فيوتشر:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - حمدي فتحي - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط : أليو ديانج -لويس ميكيسوني - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - محمد شريف

ترتيب الأهلي في الدوري

ويحتل النادي الأهلي صدارة الدوي المصري برصيد 18 نقطة من أصل 6 مباراة خاضها الفريق.

نتيجة مباراة الاهلي والرجاء

الجدير بالذكر أن فاز النادي الأهلي ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح بعد تعادلهما بهدف لكل منهما خلال شوطي اللقاء.

وانتهى الشوط الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتقدم حميد أحداد للرجاء، بينما تعادل طاهر محمد طاهر بالهدف القاتل قبل نهاية المباراة بدقائق.

انتهى الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام الرجاء المغربي بالتعالدل الإيجابي 1/1، ضمن لقاء السوبر الأفريقي على ملعب "أحمد بن علي" في قطر.

ولم يتمكن حمدي فتحي وأليو ديانج من السيطرة على مجريات الشوط الأول، ونجح الرجاء أن يسيطر على منطقة وسط الملعب بنجاح.

وشارك ياسر إبراهيم بدلاً للاعب خط الوسط. ويبدو أن هذا التغيير كان له مفعول السحر لفريق الرجاء وسيطر على بعض مجريات الشوط الأول، وجاء الهدف الأول بعد أخطاء دفاعية متكررة في أحداث الشوط الأول.

ولم يتمكن حمدي فتحي وأليو ديانج من السيطرة على مجريات الشوط الأول، ونجح الرجاء أن يسيطر على منطقة وسط الملعب بنجاح.

قائمة الأهلي أمام فيوتشر

محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف وبدر بانون وحسين ‏الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو ‏وأكرم توفيق وطاهر محمد وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد ‏عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وعمار حمدي.‏