/668501/النائب-عادل-اللمعي-الصعيد-قاطرة-جديدة-للتنمية-في- عهد-الرئيس-السيسي

قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ببورسعيد وأمين عام الحزب بالمحافظة، إن الصعيد يلقى اهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية في عهد فخامة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، الأمر الذي يجعله قاطرة جديدة للتنمية في مصر ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأكد النائب عادل اللمعي على أن الصعيد يشهد تنمية شاملة في شتى المجالات بعد فترة طويلة من التهميش، فالصعيد عاد ينبض من جديد في عهد الرئيس السيسي، اقتصاديًا واجتماعيًا وصناعيًا، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية، وكافة المشروعات التي تهتم بأبناء الصعيد.

النائب عادل اللمعي: الصعيد قاطرة جديدة للتنمية في عهد الرئيس السيسي

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروعات الطرق الحديثة والمحاور الذكية والبنية التحتية المتكاملة، ستجعل من الصعيد منطقة جذب للاستثمارات الأجنبية.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عددًا من المشروعات الصناعية والمشروعات القومية في توشكى ومشروعات استصلاح الاراضي الزراعية في عدد من محافظات الوجه القبلي.

الرئيس السيسي يفتتح عددًا من المشروعات الصناعية والمشروعات القومية في توشكى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في احتفالية افتتاح عددا من المشروعات القومية في توشكى، إن مياة الصرف الصحي يتم عمل معالجة لها ولكن لا يتم استعمالها في الشرب حتى لا تسيئ للمجتمع، ولكن تستخدم في مصادر آخرى، مضيفا: " مينفعش نقول للمستثمر تعالى اعمل محطات تحليل وطور مصاريف الري، مينفعش طبعًا ده شغل دولة، ولا بد أن يكون العمل فيها جاد قبل أن يخرج للناس."

وأضاف الرئيس السيسي أنه من المهم جدًا أن ننبه على المصريين، أن المياة التي نتحدث عنها الآن كانت مياة صرف زراعي يتم تجمعها في الترع، وبالتالي يتم تحويلها لمحطة الحمام وبها ملوحة عالية، ولكن نعمل على المعايير أن تكون صالحة لبعض الزراعات مشيرًا، أن حجم الأراضي التي تم استصلاحها كبير، وبالتالي تساءل عن المياة التي تكفي هذه الأراضي: "احنا مش هنتعدى حصتنا من المياة.. ومتكلمناش إن 100 مليار دول عايزين مياة أكتر وبالتالي احنا بنسعى اننا نعمل أكبر حجم من الاستفادة من المياة".

كما أكد الرئيس السيسي، أن حجم العمل في مشاريع توشكى بلغ 85 مليار جنيها، وفي سيناء بلغ 100 مليار جنيه، الأمر الذي يتردد حوله العديد من التساؤلات ولعل أهمها لماذا لم يتم زراعة الأراضي الصالحة في وادي النطرون منذ سنوات طويلة، وبالفعل تم زراعتها ولكن باستخدام مياة الأبار فقط، وبالتالي عند تعظيم هذه المشاريع بلغت الكثير من المليارات.