/668504/شباب- النواب-ترجئ-مناقشة-تأثير-انتشار-الملاعب-الخماسية-علي-الرياضة--و-توصي-بتوفير-الاعتمادات-المالية-لاستكمال-عدد-من-المنشآت

قررت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ،برئاسة النائب الدكتور محمود حسين ، ارجاء طلب الاحاطة المقدم بشأن مناقشة تأثير التوسع في اقامة الملاعب الخماسية علي الرياضة المصرية ، الي اجتماعا غدا الاثنين .

تحبا مصر يرصد التفاصيل

وناقشت اللجنة طلب احاطة مقدم من النائب محمد نجيب خالد بشأن إحلال وتجديد وإضافة دور ثاني علوي بمركز شباب ميت حديدة بمركز منية النصر – دقهلية نظرا لحاجة المركز الي توسعه لخدمة المترددين عليه وذلك بحضور الدكتور اشوف البجرمي وكيل وزارة الشباب والرياضة .

توفير كافة الاعتمادات لاخلال وتجديد مركز شباب ميت حديد

واوصت اللجنة وزارة الشباب ضرورة إصدار خطاب من قبل وزارة الشباب والرياضة يفيد بتوفير كافة الاعتمادات لاخلال وتجديد مركز شباب ميت حديد بمركز منية النصر – محافظه الدقهلية حتي يقوم النائب مقدم طلب الاحاطة استخراج التراخيص اللازمة من المحافظة للبدء في أعمال الإحلال والتجديد. كما ناقشت اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب أسامة عبد العاطي بشأن عدم استكمال ملعبي مركزي شباب البيضاء شبرا سندي – دقهلية وكذلك عدم استكمال الإحلال والتجديد بمركز شباب كفر عزام إدارة السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

وقال النائب اسامة عبدالعاطي ، ا نه تم اسناد مركزي الشباب لأحدي شركات منذ 6 سنوات ، ولم يتم الانتهاء منها حتي الآن مطالبا ايضا بسرعة إدراج الملعب التدريبي لمركز شباب شبرا سندي في خطة عاجلة .

واوصت اللجنة برئاسة الدكتور محمود حسين ،تشكيل لجنة من الوزارة للوقوف على حل النزاع القضائي لمركز كفر عزام والقائم بين مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية والمقاول بشكل ودي للانتهاء من اعمال الإحلال والتجديد ‫