بعد صورته ب«الخرز الأزرق»..عمر كمال للجمهور: «مقدرش أخمس في وشكم..أنتم أهلي»

/668505/بعد-صورته-بالخرز-الأزرقعمر-كمال-للجمهور-مقدرش-أخمس-في-وشكمأنتم-أهلي

تعرض مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان عمر كمال لموجة انتقادات عريمة، بعدما نشر صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وهو يحمل في يديه خرز أزرق، دلالة على خوفه من الحسد، الأمر الذي أدركه الجمهور بمحاولة عمر كمال إهانتهم.

دوت الخليجموقف عمر كمال من هجوم الجمهور عليه بعد صورته بالخرز الأزرق

وأوضح عمر كمال موقفه من هذا الأمر، فعلق على الصورة قائلا: « الناس هيا السبب ف كل نعمة انا فيها بعد ربنا .. دنا حتى اللى بيشتمنى بسيبه يشتم و اقول يمكن يوم يحبنى .. الصورة للهزار زى الناس اللى واخدة شير وعاملة كوميك زى ( لمًا احل ف الامتحان واطلع لصحابى ) او ( واحدة محدش يعًرفها البروفايل بتاعها ) وحاجات زى كده».

وأضاف: «انا عمرى ما اخمس ف وش الناس ولا اقدر اقول عينكم وحشة لانكم السبب ف كل نعمة بعد ربنا .. وربنا يعلم بحب كل واحد فيكم من قلبى و بعتبركم أهلي و أخواتي وحبايبي».

عمر كمال يستفز الجمهور بجاكت مليء بالخرز الأزرق

وكان عمر كمال نشر منذ قليل، صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهو يرتدي جاكت أسود مليء بالخرز الأرزق، لكنه لم يكتفي بذلك فأمسك في يديه أيضا خرزتين، داعيا بابتعاد العين الحاسدة عنه، إذ اكتفى بالتعليق عليها: «قل أعوذ برب الفلق».

عمر كمال ونجاحات مهرجان «إنتي قلبي»

من ناحية أخرى، حقق كليب انتي قلبي، بعد 21 ساعة من طرحه عبر قناة عمر كمال الرسمية على موقع الفيدويهات يوتيوب، مليون و100 ألف مشاهدة، كما حظيت بالترتيب الثالث للأكثر روجا عبر يوتيوب.

وحرص عمر كمال على الإحتفال بهذا الحدث بشكل متواصل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

مهرجان انتي قلبي وربنا

ويعد مهرجان انتي قلبي وربنا من غناء عمر كمال وشيماء المغربي، وهو من كلمات إسلام المصري وألحان علي صابر وعمر كمال وتوزيع إسلام ساسو.

وأتت كلمات العمل على النحو الأتي: “انتي قلبي وربنا نسيتيني العكننه تخنقيني تعصبيني مش هتمشي من هنا كل حاجه ف دنيتي انتي اصلا ضحكتي وبامانه انتي الامانه نفسي اخد فرصتي متيجي لحظه جنبي وتخش قلبي دانت اللي شاغل البال حبيبي بس انت مين غيرك انت فالته وعاجبني يا غزال مافيش بعد وعد لو برء رعد هفضل معاك مهما طال يا نور عيني ياللي شمسي وضلي قمري وجمالك خيال”