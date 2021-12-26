/668506/محمد-شريف-يسجل-أول-أهداف-الأهلي-في-شباك-فيوتشر-فيديو

نجح النادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول في المباراة، أمام فيوتشر، في لقاء مؤجل يجمع بين الفريقين في الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسجل محمد شريف أول أهداف المباراة في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، من خلال مجهود فردي وقوي من أحمد عبد القادير من الجانب الأيسر ومراوغة ومرور ولا أجمل، ليهديها لمحمد شريف أمام المرمى ويسكنها الشباك.

📽 هدف مبكر بأقدام محمد شريف بعد مرواغة رائعة من عبد القادر ⚽️🔥pic.twitter.com/mw59Hbmi6z — Ahly Insider (@AhlyInsider) December 26, 2021

تشكيل الأهلي أمام فيوتشر:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - حمدي فتحي - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط : أليو ديانج -لويس ميكيسوني - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - محمد شريف

تشكيل فيوتشر في المباراة:

حراسة المرمى : محمود حمدي

خط الدفاع : كريم نيدفيد – محمد عبد المنعم – محمود مرعي – جوزيف جوناثان

خط الوسط : غنام محمد – ناصر ماهر – محمد فاروق – عمر كمال – أحمد رفعت

خط الهجوم : أحمد عاطف.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث عشر بالدوري المصري برصيد 7 نقاط، بينما يقع النادي الأهلي في المركز الثاني بالدوي المصري برصيد 18 نقطة من أصل 6 مباراة خاضها الفريق.

نتيجة مباراة الاهلي والرجاء

الجدير بالذكر أن فاز النادي الأهلي ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح بعد تعادلهما بهدف لكل منهما خلال شوطي اللقاء.

ولم يتمكن حمدي فتحي وأليو ديانج من السيطرة على مجريات الشوط الأول، ونجح الرجاء أن يسيطر على منطقة وسط الملعب بنجاح.

ولم يتمكن حمدي فتحي وأليو ديانج من السيطرة على مجريات الشوط الأول، ونجح الرجاء أن يسيطر على منطقة وسط الملعب بنجاح.

قائمة الأهلي أمام فيوتشر

محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف وبدر بانون وحسين ‏الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو ‏وأكرم توفيق وطاهر محمد وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد ‏عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وعمار حمدي.‏