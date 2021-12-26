/668517/نهاية-الشوط-الأول-بتقدم-الأهلي-على-فيوتشر-فيديو

أنتهى الشوط الأول بين الأهلي وفيوتشر بتقد الأول بهدف نظيف، على ملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن المباريات المؤجلة الأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ الأهلي بشكل قوي وهدد مرمى فيوتشر في أكثر من كرة، بعدما سجل محمد شريف الهدف الوحيد خلال مجريا الشوط الأول في الدقيقة الثالثة بعد مراوغة مميزة من أحمد عبد القادر ليضع الكرة لشريف بشكل مميز.

📽 هدف مبكر بأقدام محمد شريف بعد مرواغة رائعة من عبد القادر ⚽️🔥pic.twitter.com/mw59Hbmi6z — Ahly Insider (@AhlyInsider) December 26, 2021

وبدأ فيوتشر أن يبادل النادب الأهلي الهجمات وأضاع أكثر من كرة كان من الممكن أن يسجل من خلالها، أخطرهم فرصة محمد فاروق التي سبق فيها الشناوي وكانت ستسكن الشباك لولا تألق فيها حمدي فتحي وشتت الكرة.

وحصل محمد الشناوي على بطاقة صفراء بعد هجمة خطيرة لأحمد عاطف مهاجم فيوتشر قام الأول بعرقلته بعد خروجه الخاطئ من مرماه، كان سيتسبب في هدف لفيوتشر.

تشكيل الأهلي أمام فيوتشر:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - حمدي فتحي - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط : أليو ديانج -لويس ميكيسوني - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - محمد شريف

تشكيل فيوتشر في المباراة:

حراسة المرمى : محمود حمدي

خط الدفاع : كريم نيدفيد – محمد عبد المنعم – محمود مرعي – جوزيف جوناثان

خط الوسط : غنام محمد – ناصر ماهر – محمد فاروق – عمر كمال – أحمد رفعت

خط الهجوم : أحمد عاطف.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث عشر بالدوري المصري برصيد 7 نقاط، بينما يقع النادي الأهلي في المركز الثاني بالدوي المصري برصيد 18 نقطة من أصل 6 مباراة خاضها الفريق.

نتيجة مباراة الاهلي والرجاء

الجدير بالذكر أن فاز النادي الأهلي ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح بعد تعادلهما بهدف لكل منهما خلال شوطي اللقاء.

ولم يتمكن حمدي فتحي وأليو ديانج من السيطرة على مجريات الشوط الأول، ونجح الرجاء أن يسيطر على منطقة وسط الملعب بنجاح.

ولم يتمكن حمدي فتحي وأليو ديانج من السيطرة على مجريات الشوط الأول، ونجح الرجاء أن يسيطر على منطقة وسط الملعب بنجاح.