وزير التعليم: ما يتم تداوله عن رابعة ابتدائى خلاف ما نشرناه لا صحة له

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أنه لا أساس من الصحة لإجراء اختبار عشوائى لطلاب الصف الرابع الابتدائى بعد المهام الأدائية لقياس استيعابهم لمعلومات المنظومة الجديدة.





كما نفى الوزير، ما تردد عن إصدار قرارا بشأن إجراء يحث علمى لرابعة ابتدائى خلال العام الدراسى. وعلق الوزير، عبر حسابه الرسمى عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، على الشائعتين قائلا: "لا حاجة للتعليق.. كل ما يتم تداوله عن رابعة ابتدائى خلاف ما نشرناه لا أساس له ولا صحة له ولا مرجعية له على الإطلاق، الله المستعان".

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