رفع 347 حالة إشغال بأوسيم (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - شن مركز ومدينة أوسيم، التعاون مع قوات الأمن ورجال إدارة شرطة المرافق، حملات أسفل الدائرى ومحور الضبعة وحتى شارعى الحفرية وأحمد عرابى بالبراجيل، لرفع الاشغالات والتفتيش على رخص المحال التجارية.





أسفرت الحملات عن رفع 347 حالة إشغال لمحال تجارية ومقاهى وباعة جائلين بالطريق العام، وجارى تحرير المخالفات وإيداع المضبوطات مخازن المدينة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك. كما رفعت محافظة الجيزة، من خلال حى جنوب الجيزة وبالتعاون مع شرطة المرافق، تعديات الباعة الجائلين والمتعدين على الطريق بمحيط محطة مترو أنفاق الجيزة.

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