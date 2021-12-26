المصل واللقاح: أوميكرون سيكون المتحور السائد عالميا خلال أسابيع

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن متحور كورونا الجديد أوميكرون سيكون السائد عالميا خلال أسابيع، مؤكدًا أن مصر أعلنت عن اكتشاف حالات، معقبًا: "إحنا مش هنخبى".





وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء الأحد، أن تحورات الفيروس وسرعة انتشار أوميكرون ستجعله الفيروس السائد، متابعًا: "ميكرون لا يشكل خطورة كبيرة مثل دلتا ودلتا +". وأوضح أن من الضرورى التعامل بإجراء احترازى من أى حالة برد، خصوصًا وأنه قد يأتى كورونا بمظهر بسيط فى دور برد، متابعا: "لا تستخفوا بالأدوار البسيطة، العلاج بيكون بسيط بالمنزل".

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