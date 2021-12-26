بـ300 جنيه فقط.. إجراء قسطرة مخية لمسنة بمجمع الإسماعيلية الطبى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح عملية قسطرة مخية جديدة بمجمع الإسماعيلية الطبى التابع للهيئة فى محافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.





وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن الفريق الطبى بالمجمع نجح فى إجراء عملية قسطرة مخية لمسنة تبلغ من العمر 78 عامًا، كانت تعانى من ضيق بالشريان السباتى الأيمن، تم اكتشافه أثناء عمل الفحوصات الطبية بعد إصابتها بسكتة دماغية.

وأشارت الهيئة، إلى أنه تم وضع الخطة اللازمة لعلاج المريضة من السكتة الدماغية الإنسدادية الحادة، وتم إجراء عملية قسطرة علاجية لتوسيع الشريان السباتى عن طريق تركيب دعامة، لافتة إلى إتمام العملية بنجاح، واستقرار الحالة الصحية للمريضة، وخروجها من المستشفى فى اليوم التالى.

أجرى عملية القسطرة المخية للمريضة، نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين فى معالجة أمراض المخ والأعصاب بمجمع الإسماعيلية الطبى، تضم كل من الدكتور أحمد البسيونى، أستاذ المخ والأعصاب والقسطرة المخية والمشرف على أقسام القسطرة المخية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، الدكتور مروة عرابى، استشارى المخ والأعصاب والقسطرة المخية، الدكتور عبدالقادر سالم، أخصائى المخ والأعصاب، الدكتور عبدالرحمن عتمان، نائب المخ والأعصاب، وبمشاركة الفريق المتميز من فنيين التمريض والأشعة بالمجمع.

ولفتت، إلى أن هذا النوع من التداخلات الدقيقة وعالية التخصص، لا تتم سوى فى المراكز الطبية المتخصصة وخارج نطاق المحافظات، ويتطلب المريض ما يتخطى 100 ألف جنيه فى القطاع الخاص، بينما تم إجراؤها للمريضة داخل مجمع الإسماعيلية الطبى التابع لهيئة الرعاية الصحية فى الإسماعيلية، والذى تم استحداث هذه الخدمة به، بتكلفة مساهمة لا تتجاوز 300 جنيه تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أنه يتميز مجمع الإسماعيلية الطبى بضم نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين فى مختلف التخصصات الطبية بأحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية، إضافة إلى جاهزية المجمع التى تساعد على إجراء مثل هذه العمليات المتقدمة والمتطورة للمرضى، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية لمجمع الإسماعيلية الطبى تبلغ 423 سرير، منها 285 أسرة داخلى، بالإضافة إلى 63 عناية مركزة، 14 غرفة عمليات، 22 حضانة، 33 عيادة خارجية.

وتابع: أنه تم تقديم أكثر من نصف مليون خدمة طبية داخل مجمع الإسماعيلية الطبى لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية بجودة عالمية، تشمل 141,006 ألف خدمة لحالات الطوارئ، 112,059 ألف خدمة بالعيادات الخارجية، 37,950 ألف بالأقسام الداخلية للمرضى، 228,988 ألف فحوصات طبية تشخيصية "أشعة ومعمل"، بالإضافة إلى أكثر من 8000 عمليات وجراحات كبرى وصغرى ومتوسطة ومتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص.