مشرف لقاح كورونا : قريبا ستظهر دراسة طبية تواجه متحور أوميكرون (فيديو) 

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد أحمد على، رئيس قسم الفيروسات بالمركز القومى للبحوث والمشرف على لقاح كورونا المصرى "كوفى فاكس"، إن المركز حصل على عينات من وزارة الصحة لمتحور "أوميكرون" لتجربة اللقاح المصرى عليه، قائلًا: "لسنا قلقون من آية متحور جديد، لدينا تكنولوجيا تغيير اللقاح والتتابع الجينى للتعامل مع التحورات الجديدة".





وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن المركز يعلن بدء المرحلتين الثانية والثالثة من التجارب السريرية بمجرد استكمال الأولى، مشيرًا إلى إعلان أخبار جيدة قريبًا. وتابع إن المركز مستمر فى التجارب السريرية الخاصة بـ "كوفى فاكس"، بمتابعة هيئة الدواء، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من التجارب تسير بصورة معقولة. وذكر المشرف على لقاح كورونا أن عدد الطفرات التى ظهرت فى متحور "أوميكرون" ضخمة وهو ما يسبب قلقًا للباحثين، قائلًا إن الهلع من المتحور الجديد طبيعى؛ بسبب عدم الإلمام بنسبة ضراوة وشدة "أوميكرون".

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