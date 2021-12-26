/668518/طارق-شوقي-يعلق-على-الشائعات-المنتشرة-بشأن-امتحانات-رابعة-ابتدائي

رفض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأخبار والمعلومات الخاطئة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن امتحانات الصف الرابع الإبتدائي، مؤكدًا أن كل ما يتم تداوله عن رابعة ابتدائي خلاف ما أعلنت الوزارة لا اساس له من الصحه.

دوت الخليج

وزير التربية والتعليم يرد على الشائعات المنتشرة بشأن امتحانات رابعة ابتدائي

وشارك وزير التربية والتعليم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا لمواقع تنشر أخيار مفبركة بشأن امتحانات الصف الرابع الابتدائي، حيث علق قائلا:"لا حاجة للتعليق ..كل ما يتم تداوله عن رابعة ابتدائي خلاف ما نشرناه لا اساس له ولا صحة له ولا مرجعية له على الاطلاق.. الله المستعان".

وجاء في تلك الصفحات التي شاركها الوزير :" قرارا موحد لكل المحافظات إجراء عاجل لاختبار عشوائي لطلاب الصف الرابع الابتدائى بعد المهام الأدائية التي ينم استيعابهم لمعلومات المنظومة الجديدة". وجاء في الصفحة الثانية كالتالي:" التعليم تصدر قرار عاجلا بشأن إجراء بحث علمي لرابعة ابتدائي خلال العام الدراسي الحالي".