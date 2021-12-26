/668523/نائب-بورسعيد-يتقدم-بسؤال-لرئيس-الوزراء-بسبب-11مليون-جنيه-من-المحافظة-لجمعية-خيرية-إعرف-التفاصيل

أعلن النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن تقدمه بسؤال الي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن قيام المحافظة بدعم مؤسسة مشكاة نور الثقافية الخيرية بمبلغ 11مليون جنيه مساهمة مجتمعية لرفع كفاءة و إعادة تأهيل منطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحى من صندوق الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة بالمحافظة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقال النائب أحمد فرغلي في بيانه ان محافظة بورسعيد تبرعت بملبغ 11 مليون جنيه من صندوق الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لصالح جمعية مشكاة نور لتطوير منطقة فاطمة الزهراء الكائنة في حي الضواحي احدى المناطق الشعبية بالمحافظة ، و عدم قيام الجهاز التنفيذي بصرف معاشات المنطقة الحرة للكثير من المواطنين.

نائب بورسعيد يتقدم بسؤال لرئيس الوزراء

وأوضح عضو مجلس النواب أنه يأتي ذلك على الرغم من إمكانية تنفيذ تلك الأعمال بمعرفة الجهات الإدارية المختصة والتابعة للدولة دون مبرر ومما يثير الجدل لعدم تنفيذ تلك الأعمال تحت إشراف أجهزة الدولة المعنية والسابقة الأولى من نوعها ، مما يوجب توضيح المبررات أو عدم الثقة فى الأجهزة المختصة المعنية فضلا عن عدم خبرة الجمعية فى تنفيذ تلك الأعمال مما يعرض المال العام للإهدار.

وأشار "فرغلي" أنه كان يتعين على الجمعية تدبير مواردها المالية بمعرفتها لتنفيذ أغراضها الخيرية، مما يعد توغل للسلطة المختصة بالموافقة على الصرف من أرصدة الصناديق الخاصة دون مبرر أو سند قانوني.

وفي سياق متصل كانت قد أوضحت مؤسسة مشكاة نور الخيرية عن تعاونها مع محافظة بورسعيد لتطوير ورفع كفاءة منطقة فاطمة الزهراء وتحويلها من منطقة عشوائية إلى منطقة حضارية، وذلك عن طريق رفع كفاءة 65 عمارة وتطويرها، بدءًا بمعالجة مشاكل الصرف الصحي وتغيير شبكة الصرف الصحي الداخلية والخارجية، وترميم جميع بالوعات وغرف التفتيش.

وأضافت المؤسسة في بيان لها انه تضمنت أيضًا عملية التطوير عمل بلدورات للمنطقة وتركيب شبكة كهرباء ورصف الطرق الخاصة بها، والقيام بأعمال الكهرباء وإنارة الشوارع، وعمل إنترلوك وتجميله بالخرسانة المطبوعة.

نائب بورسعيد يتقدم بسؤال لرئيس الوزراء

وأوضحت المؤسسة كما شملت تكسير وجهات 65 عمارة وعمل محارة كاملة وترميم للدرج، والتعاون مع المحافظة في غلق مخازن القمامة والنبش بالمنطقة وتوزيع المبيدات اللازمة؛ لتطهير المنطقة من القوارض الناتجة عن مخازن القمامة.

وأشارت المؤسسة الخيرية أن هذه ليست بالمرة الأولى التي تقوم فيها بتطوير المناطق العشوائية لأنها سابقًا استطاعت تطوير بعض المناطق في محافظة بورسعيد وهي اللبانة والسيدة نفيسة والأمل، ومنطقة فاطمة الزهراء جزء من مشروع التطوير في المحافظة ولا تزال تكمل تطويرها وتطوير باقي المناطق.