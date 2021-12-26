النائبة هالة أبو السعد تتحدث لـ دوت الخليج عن مناقشات الإسكان لطلبها بشأن  مشروع رافد أبو الروس بكفر الشيخ وحقوق المواطنين

/668514/النائبة-هالة-أبو-السعد-تتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-مناقشات-الإسكان-لطلبها-بشأن- مشروع-رافد-أبو-الروس-بكفر-الشيخ-وحقوق-المواطنين

عقدت لجنة الاسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، برئاسة النائب عماد سعد حموده رئيس اللجنة، اجتماعها اليوم لمناقشة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بشأن:

دوت الخليج

• توقف تنفيذ مشروع رافد أبو الروس مطوبس، فوه، محافظة كفر الشيخ. • عدم صرف مستحقات نزع الملكية لأكثر من 130 أسرة بواقع 174 مليون جنيه عن تنفيذ مشروع رافد أبو الروس، مطوبس، فــوة، محافظة كفر الشيخ.

وقالت النائبة هالة ابو السعد في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، االطلب الخاص بالطريق الواصل بين الطريق الساحلي الدولى والطريق الزراعي بكفر الشيخ، جاء بعد سنوات من المحاولة لاستكمال هذ الطريق ودعم اصحاب الأراضي الواقعة على الطريق.

مناقشة طلبي النائبة هالة أبو السعد بلجنة الاسكان

ونوهت هالة ابو السعد، ان توقف أعمال الطريق كان بعد ثورة 2011 ثم صدر قرار بشأنه بعام 2016، لاكمال انشاءه حيث أنه طريق حيوي هام لكفر الشيخ، لانه الواصل بمنطقة التكدس السكاني بين فوه مطوبس وبين المنطقة الصناعية على الطريق الدولي الساحلي.

ولفتت أبو السعد، ان محافظة كفر الشيخ تعاني من المشاكل بالطرق على المستوى الداخلي، وهذا الطريق من شانه حل هذه المشاكل داخل المحافظة، منوهة أن وزارة الاسكان على الرغم من أنها قائمة عليه إلا أنه لمن يتم تنفيذ 21% بشأنه، وهو ما يمثل اهدار لحقوق المواطنين بسبب نزع ملكية 137 أسرة من الأراضي المرافقة للطريق، وحتى الان لم يحصل أي منهم على حقوقهم على الرغم من مرور 10 سنوات منذ صدور قرار انشاءه.

وأوضحت أبو السعد، أن الدولة تقوم بدعم المواطنين وإعادة جودة حياتهم بشكل يرقى بعصر الجمهورية الجديدة، وبالتالي وقف هذا الطريق غير منطقي على الاطلاق في ظل النهضة التي تخوضها الدولة المصرية.